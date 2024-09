Nový formát LM nutí týmy vyhrávat. Remíza už nemá cenu, tvrdí Simeone po dramatu s Lipskem

Liga mistrů s novou sezonou změnila skupinovou fázi za ligovou – v ní 36 týmů odehraje osm zápasů každý s každým, osm nejlepších v tabulce postoupí přímo do osmifinále a dalších 16 se popere v play off. A upravený formát nutí týmy vítězit. Alespoň to tvrdí trenér Diego Simeone (54), jehož Atlético ve čtvrtečním souboji s Lipskem vybojovalo tři body až v úplném závěru.

Skóre otevřel už ve čtvrté minutě hostující Benjamin Šeško, tím se ale síť brány madridského celku rozvlnila naposledy. Ve 28. dorovnal zkušený Antoine Griezmann a dramatický zápas rozhodl v 90. minutě José María Giménez.

"Kvůli tomuto formátu jsme zkrátka museli vyhrát, v dnešní době má remíza jen malou hodnotu. A pokud nedokážeme triumfovat, musíme z toho alespoň něco vytěžit," řekl Simeone španělskému Movistaru po domácím vítězství 2:1. "Týmy, které vyhrají dostatek zápasů, budou v top osmičce a nebudou muset hrát další dva, to potřebujeme," dodal.

"Jsem naprosto spokojený, zápas byl velmi dobrý. S různými hráči jsme zkoušeli nové způsoby, ti to interpretovali dobře a získali jsme potřebné vítězství. Stalo se to, co jsme si představovali. Kontrolovali jsme osmdesát procent utkání," hodnotil kouč.

Atlético, které v aktuální sezoně zůstává napříč soutěžemi neporaženo, pocestuje na další zápas LM 2. října, o prodloužení šňůry neporazitelnosti bude bojovat na půdě Benfiky. Los Colchoneros čeká i Lille, PSG, Leverkusen, Salcburk, Slovan Bratislava a v neposlední řadě pražská Sparta. Epet Arenu navštíví 26. listopadu.