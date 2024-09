Monako v Lize mistrů porazilo oslabenou Barcelonu, Arsenal remizoval, Leverkusen naděloval

Feyenoord Rotterdam prožil hrůzostrašný start do letošního ročníku Ligy mistrů, když na vlastním trávníku padl s Leverkusenem jednoznačně 0:4. Nizozemskými fanoušky už tak kritizovanému Brianu Priskemu (47) ještě přitížil především Florian Wirtz (21), jenž v hororové první půli vstřelil dva ze čtyř gólů německého mistra. Monako porazilo Barcelonu 2:1, gigant hrál od 11. minuty bez vyloučeného Erica Garcíi (23). Arsenal nedal ani gól a remizoval s italskou Atalantou.

Florian Wirtz otevřel skóre již v páté minutě utkání střelou zpoza vápna poté, co míč trestuhodně ztratil Alžířan Ramiz Zerrouki. Domácí se brzké branky nezalekli a pokusili se své ofenzivní motory nastartovat na plné obrátky, bohužel pro ně bez kýženého výsledku.

Po půlhodině hry totiž druhý gól hostů přidal Alejandro Grimaldo, jenž skvěle zužitkoval míč Jeremieho Frimponga na zadní tyč. V 36. minutě Frimpong zaznamenal asistenci další a obdobným způsobem našel tentokrát střelce Wirtze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Katastrofický poločas Feyenoord korunoval chybou brankáře Timona Wellenreuthera, který smolně pustil balon za svá záda po hlavičce Edmonda Tapsoby. Ve druhé půli Feyenoord nedokázal otočit nepříznivý osud klání a svěřenci Xabiho Alonsa do větších šancí Nizozemce již nepustili.

"Jestli jsem v šoku? Nevím, zdali je to to správné slovo. Především mě zaskočilo, jaké góly jsme inkasovali, to v Lize mistrů není možné. Bayer nás těžce potrestal," citoval klubový web Priskeho.

Alonsova družina tedy odstartovala nový ročník Ligy mistrů nadstandardně a dobře se naladila na domácí utkání s AC Milán. Mužstvo z Rotterdamu se naopak dostalo na předposlední pozici nového formátu soutěže, a před výjezdem do Girony má trenér Priske na čem pracovat.

Benfica rozhodla o výhře proti CZ Bělehrad v úvodním dějství, kdy se trefili Turci Aktürkoglu a Kökcü. V závěru snížil střídající Milson. Už v prvním poločase musel kvůli zranění střídat hostující Bah, na druhé straně jiný bývalý hráč Slavie Olayinka přišel na hřiště v 71. minutě.

Statistiky utkání. Livesport

V souboji Bergama s Arsenalem měli blíže k výhře domácí, jenže gólman Raya ve druhé půli vychytal penaltu Reteguiho a fantastickým zákrokem zneškodnil i jeho dorážku hlavou.

Lipsko na madridském stadionu Wanda Metropolitano vedlo už od čtvrté minuty zásluhou Šeška, po necelé půlhodině hry vyrovnal Griezmann. Stejný hráč se pak asistencí v závěru normální hrací doby podílel na vítězné trefě Giméneze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zatímco "Rojiblancos" se na Letné představí koncem listopadu, Brest na jeho začátku. Francouzský celek proti obhájci rakouského titulu skóroval jako první díky Magnettimu, v nastavení první půle si dal vlastní branku domácí záložník Fernandes. Po změně stran rozhodl o triumfu Brestu někdejší slávistický útočník Sima. V závěru byl vyloučen hostující Lavalée.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Barcelona hrála v Monaku v oslabení už od 10. minuty. Gólman Ter Stegen chybně rozehrál a García nedovoleně zastavil Minamina, který by běžel sám na branku. Od rozhodčího okamžitě uviděl červenou kartu. Knížecí klub využil přesilovku v 16. minutě gólem Aklioucheho, za hosty srovnal sedmnáctiletý mistr Evropy se Španělskem Yamal. Po přestávce zařídil domácím plný bodový zisk Ilenikhena. Katalánské mužstvo nenavázalo na úvodních pět výher ve španělské lize.