Priske chystá Feyenoord na zápas s Leverkusenem, Atalanta v Lize mistrů narazí na Arsenal

Den po Spartě vstoupí do Ligy mistrů také její nedávný trenér Brian Priske (47). Zatímco český šampion včera hostil Salcburk, dánský kouč chystá fotbalisty Feyenoordu Rotterdam na duel s Leverkusenem. Magnetem čtvrtečního programu prvního kola je utkání Atalanty Bergamo s Arsenalem, lídr španělské ligy Barcelona nastoupí v Monaku.

Dánský kouč dovedl ke dvěma titulům Spartu, která si návrat do Ligy mistrů po 19 letech musela vybojovat od 2. předkola. Priske v létě odešel do Feyenoordu, přičemž nizozemský vicemistr měl jistý přímý postup do hlavní fáze. V nizozemské lize mužstvo ze čtyř zápasů třikrát ztratilo body nerozhodnými výsledky, v tabulce je až sedmé a nový trenér se ocitl pod palbou kritiky fanoušků.

Reformovanou ligovou fázi prestižní soutěže rozehraje Feyenoord proti Leverkusenu, v jehož kádru jsou i čeští reprezentanti Patrik Schick a Matěj Kovář. Gólman, jehož Priske vedl v první mistrovské sezoně na Letné, je v očekávané sestavě Bayeru.

"Nový formát soutěže mi přijde zajímavý a jsem zvědavý, jaký dopad bude mít. Rozšířená společná tabulka se může po každém kole hodně měnit, takže je obtížnější předvídat výsledek," uvedl dánský trenér, který už Ligu mistrů zažil na lavičce Midtjyllandu. Teď stojí proti týmu kouče Xabiho Alonsa, který v minulé historické sezoně poprvé prohrál až ve finále Evropské ligy s Atalantou.

Do Bergama tentokrát dorazí Arsenal. Atalanta narazila na soupeře z Premier League pokaždé při třech předchozích startech ve skupinové fázi Ligy mistrů a jen jednou z těchto šesti zápasů zvítězila.

Na špatnou bilanci však dali svěřenci Giana Piera Gasperiniho rázně zapomenout na jaře senzační výhru 3:0 v Liverpoolu na Anfieldu ve čtvrtfinále EL. "Kanonýři" teď pro ně představují další velkou zkoušku.

Barcelona pod vedením Hansiho Flicka je zatím ve španělské lize stoprocentní. Duel s ní je svátkem pro celé Monako. "Proto jsme se chtěli kvalifikovat do Ligy mistrů! Je to příležitost ukázat naši úroveň. Hlavním cílem je postup do play off a k tomu bude třeba každý bod. Myslím, že je to napínavější formát," avizoval generální ředitel domácího klubu Thiago Scuro. Monako prohrálo jen dva z posledních devíti domácích zápasů v evropských pohárech.

Další zápasy LM

CZ Bělehrad hostí Benfiku. Tým z Lisabonu v posledních 17 venkovních zápasech v soutěži, včetně kvalifikace, prohrál pouze třikrát.

Vedle Feyenoordu a Leverkusenu se představí ještě další dva z příštích soupeřů Sparty, Atlético Madrid a Brest. Atlético nastoupí proti Lipsku, s nímž vypadlo ve čtvrtfinále LM v sezoně 2019/20. Brest má za soupeře Sturm Graz. Půjde o první vystoupení Brestu v evropských pohárech, Sturm je v Lize mistrů poprvé od ročníku 2000/01.