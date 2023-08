Očekávám stejnou Spartu jako proti Kodani. Půjde za gólem, řekl trenér Dinama

Trenér fotbalistů Dinama Záhřeb Sergej Jakirovič (46) očekává, že Sparta bude hrát ve čtvrteční domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy stejně jako ve druhém utkání kvalifikace Ligy mistrů s FC Kodaň. Na tiskové konferenci uvedl, že vzhledem k úvodní prohře Pražanů 1:3 v Chorvatsku bude logické, pokud se domácí tým pokusí o vstřelení rychlého gólu.

Sparta po bezbrankové venkovní remíze v Kodani hrála na Letné s dánským celkem 1:1 po 90 minutách a 3:3 po prodloužení, než nakonec vypadla na penalty. "Díval jsem se na odvetu s Kodaní. Začala překvapivě, protože Sparta inkasovala po 15 sekundách hry, brzy se ale vše změnilo. Sparta diktovala tempo utkání. Možná neměla štěstí, vytvořila si hodně šancí, které nezužitkovala, a zápas došel do prodloužení a penalt. Takovou Spartu očekávám ve čtvrtek. Na jejich místě bych se snažil o rychlý úder, je to logické a přesně to očekávám," řekl Jakirovič.

Dinamo se musí při venkovních zápasech v evropských pohárech obejít bez fanoušků kvůli tomu, že před utkáním 3. předkola Ligy mistrů s AEK Atény zemřel v řecké metropoli 8. srpna po potyčkách 29letý fanoušek domácího týmu, který podlehl bodným ranám.

Statistiky prvního utkání. Livesport

"Sparta bude mít pomoc zaplněného stadionu. Bohužel zde nebudeme mít žádné fanoušky, ale v úterý přišli na náš trénink, vyjádřili nám velkou podporu, to nás těší. Za to jim moc děkujeme. Musíme udělat všechno pro to, abychom odehráli dobré utkání, splnili náš cíl a postoupili do skupiny Evropské ligy," prohlásil Jakirovič, který na začátku minulého týdne nahradil odvolaného Igora Biščana.

Záhřebané pod Jakirovičem vyhráli oba dosavadní soutěžní zápasy. Po triumfu nad Spartou zdolali v neděli v chorvatské lize 2:1 Rijeku, odkud Jakirovič do Dinama přišel. "Tým je ve skvělém rozpoložení, dvě výhry nám dodaly vítr do plachet a zvedly nám sebevědomí. Hráči vidí, že se správným přístupem dovedou hrát na vysoké úrovni. Pomáháme si navzájem a bojujeme o každý míč. Individuální a týmová kvalita už nejsou zpochybňovány," podotkl Bosňan.