Sparťan Zelený: Hledíme dopředu, chceme odčinit nešťastný zápas s Kodaní

Obránce či záložník fotbalistů Sparty Jaroslav Zelený (31) přiznal, že zklamání z vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s FC Kodaň bylo velké. Mrzely ho především zbytečně inkasované branky. V rozhovoru s novináři řekl, že se Letenští musejí dívat dopředu. Nejvyšší metou je teď podle něj pro tým Evropská liga, o niž se obhájce českého titulu v závěrečném 4. předkole utká s Dinamem Záhřeb. První zápas je na programu ve čtvrtek v Chorvatsku.

Pražané po úvodní bezbrankové remíze v Dánsku hráli v domácí odvetě s Kodaní 1:1 po 90 minutách a po prodloužení, v němž dvakrát vedli, 3:3. V penaltovém rozstřelu však neuspěli.

"První dny byly pro hodně lidí těžké, byl jsem hodně zklamaný. Byli jsme opravdu blízko, ale dostali jsme góly, které bychom dostávat neměli. Všechny nás to samozřejmě strašně mrzelo, že jsme byli takový krůček od postupu a nedopadlo to, ale teď už na to člověk myslet nemůže," prohlásil Zelený.

"Můžeme si maximálně ukázat některé věci z toho zápasu, aby se to neopakovalo. Už ale musíme koukat dopředu. Samozřejmě jsme chtěli hrát 4. předkolo Ligy mistrů, což nám o kousíček uteklo. Po Lize mistrů je teď nejvyšší metou Evropská liga. Na tyhle zápasy se těší každý. Doufáme, že odčiníme nešťastný zápas s Kodaní," uvedl Zelený, který v neděli oslavil 31. narozeniny.

Ne všechno podle něj bylo v odvetě proti dánskému celku negativní. "Co se týče přístupu a věcí do útoku, nebyly tam špatné věci, můžeme je použít do utkání s Dinamem. Zároveň tam ale byly věci do defenzivy u obdržených gólů, kterých bychom se měli vyvarovat. Nebyly to situace, které by se nedaly zvládnout," poznamenal královéhradecký rodák.

Čtyři dny po utkání s Kodaní ztratila Sparta první body v ligové sezoně, v sobotu remizovala v Teplicích 1:1. "Spíš je to o důvod navíc, abychom to zase trošku zvedli a zápas (s Dinamem) zvládli líp než poslední dva," mínil osminásobný český reprezentant.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho se s Dinamem utkali v červencové letní přípravě, kdy s ním remizovali 1:1. "Mohli jsme je vidět, jak působí. Na druhou stranu z naší strany to byl de facto začátek přípravy, v poločase jsme protočili celou jedenáctku. Z naší strany to byl start. Myslím si ale, že tam byly nějaké věci, které si můžeme ukázat na videu a které by se daly použít, protože hráči budou víceméně podobní. Může to být výhoda, že nějakou představu o nich máme," podotkl Zelený.

Dinamo v pondělí odvolalo trenéra Igora Biščana, jehož nahradil Sergej Jakirovič. Záhřebu proti Spartě už nepomůže ani Josip Šutalo, jenž přestoupil do Ajaxu Amsterodam. Na odchodu je i kapitán a brankář Dominik Livakovič, podle chorvatských médií zamíří do Fenerbahce Istanbul.

"Tým je silný. Samozřejmě výměna trenéra není pro tým nikdy dobrá, protože v rozjeté sezoně máte něco zajetého. Na druhou stranu je to tak krátká chvíle, že velké změny se udát nemůžou a bude to dost podobné tomu, co hráli doteď. Neupínáme se na jejich změny, spíš se potřebujeme připravit na hráče, kteří nastoupí," prohlásil Zelený.

Sparťané v Záhřebu nebudou trénovat, Zeleného ale spíše zajímá počasí. "Asi tam bude stejné jako tady, možná ještě o něco větší vedro. Doufám, že tam uvidím mraky," řekl někdejší hráč Hradce Králové, Karviné, Slavie, Mladé Boleslavi a Jablonce.

Přehled utkání Dinamo Záhřeb – Sparta Praha