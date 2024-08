Fotbalisté pražské Slavie vyhráli ve 3. předkole Ligy mistrů nad belgickým Saint-Gilloise i druhý duel. Pražané minulý týden v úvodním utkání souboje úřadujících vicemistrů svých zemí zvítězili 3:1 a v odvetě uspěli 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil v 84. minutě po Provodově přihrávce Václav Jurečka. Slávisté nyní narazí v závěrečném předkole na francouzské Lille.

Zatímco sezona belgické nejvyšší soutěže ještě neodstartovala, sešívaní se na odvetný duel naladili už třetí ligovou výhrou s čistým kontem v řadě, když porazili Olomouc po profesorském výkonu 2:0. Možná i větší rozehranost hostů se dala označit za příčinu jejich přesvědčivého triumfu před týdnem v Edenu, kdy se poprvé v novém dresu trefila posila Tomáš Chorý.

Jeho premiérová trefa přišla po centru Lukáše Provoda, jenž poslal nebezpečný míč do vápna také v úvodu tohoto zápasu a po této situaci se k nebezpečnému zakončení dostal Igoh Ogbu, ve složité pozici však přestřelil. Po necelé čtvrthodině se z nezvyklé pozice u postranní čáry opřel do balonu Malick Diouf, další skvostný gól ovšem tentokrát i kvůli zákroku Anthonyho Morise nepřidal.

Po úvodních šancích českého celku se do toho opřel také Union, kromě několika náznaků však z jeho tlaku dlouho nic nevzešlo. Velké nebezpečí před Antonínem Kinským se zrodilo až pět minut před odchodem do kabin, kdy se po centru z levé strany opřel do míče hlavou Promise David, jehož pokus naštěstí pro hosty spadl jen na břevno.

I do druhého dějství vstoupili aktivněji Belgičané, všechny jejich akce ale končily buď na úrovni slávistického vápna nebo v rukavicích Kinského. Postupem času se domácí propracovali až k téměř 70procentnímu držení míče, za celou druhou půli se však dostali k jediné ráně mířící mezi tři tyče.

Stejný počet si jich sice po změně stran vyprodukovala také Slavia, ta však byla produktivnější. V závěrečné 10minutovce vystihl Chorý špatnou domácí rozehrávku a posunul míč na Provoda, jenž pronikl až do vápna, přihrávkou pod sebe našel neobsazeného Jurečku, a ten s klidem zakončil do odkryté sítě.

To Slavii v konečném součtu bohatě stačilo na klidný postup do 4. předkola Ligy mistrů. V něm sešívaní vyzvou francouzské Lille, které penaltou v prodloužení zdolalo Fenerbahce.