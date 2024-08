Postřehy z utkání Malmö – Sparta: Lepší než v Kodani, Vitík v laufu a umlčení Švédů

PŘÍMO Z MALMÖ – Ještě lepší než před rokem v Kodani. S takovou poletí sparťanská výprava z Malmö domů. Loni v létě uhráli rudí v Dánsku plichtu a doma na Letné museli tlačit. Ve Švédsku si však výběr Larse Friise (48) vypracoval dvougólový náskok. Co dalšího úvodní play off Ligy mistrů ukázalo?

Lepší než před rokem v Kodani

Hlavní město Dánska leží nedaleko Malmö. Stačí přejet Öresundský most a jste v jiné zemi. V úvodním duelu play off Ligy mistrů jako by si sparťané vzpomněli na rok starou bitvu s FC Kodaň. Tehdy podali precizní výkon do defenzivy a snažili se hrozit z rychlých brejků. Tehdy také přežili velký tlak dánského mužstva stejně jako ve středu. Ovšem ve Švédsku to družina Larse Friise vyšperkovala dvěma vstřelenými góly, což se loni Priskeho týmu nepovedlo.

Vitík znovu dominantní

Vitík vypadal dominantně. Jako by ho jednání o možném odchodu nechala naprosto klidným. Podobně jako v Bukurešti podal dobrý výkon. Odkopával odražené míče, vyhrával souboje. Jako by měl v noze magnet a přitahoval centry soupeře. Svůj dobrý výkon mohl podpořit i brankou, ale v 66. minutě po centru Qazima Laciho netrefil balon ideálně. V 75. jej chytla křeč a o pár minut později už přenechal místo Jaroslavu Zelenému, který překvapivě zůstal jen na lavičce a levého stopera hrál Asger Sörensen.

Vitík odehrál výborný zápas. Christian Örnberg / BILDBYRĹN

Nevydařený přechod do brejků

Kdyby Pražané vedli v poločase o dvě či tři branky, nemusel se nikdo divit. Hned třikrát šla Sparta do nadějně rozvíjejícího se brejku, ale pokaždé selhala předfinální fáze. Nejdříve ztroskotal Victor Olatunji, po něm Angelo Preciado a do třetice i Lukáš Haraslín. Přitom právě rychlé kontry se zdály být účinnou zbraní na otevřenou defenzivu Malmö.

Kuchta lepší než Olatunji

Nevyšlo mu to tolik, jako například proti FCSB. Rval se stoperem Janssonem, ale španělský sudí oba držel zkrátka a jakékoliv držení či tahání nechával být. Mohl zvýšit na 2:0, když jej v 55. minutě našel Haraslín, ale sparťanský útočník jako by se v zajímavé příležitosti lekl. Po hodině hry přenechal místo Janu Kuchtovi, který se víc zapojoval do kombinace.

Statistiky utkání. Livesport

Pekelná atmosféra

Zvěsti nelhaly. Středeční duel v Malmö se hrál v pekelné atmosféře. Do výkopu zbývalo zhruba 30 minut, ale kdo už přišel do ochozů, měl k dispozici atmosféru, jako by zrovna běžela 10. minuta utkání. Skalní fanoušci Malmö z velké části zaplnili svůj sektor za brankou a zpívali chorály. Zahanbit se nenechali ani hosté z Prahy, kteří zaplnili celý svůj sektor. Domácí však oněměli ve dvou momentech – pokaždé, když Sparta skórovala, čehož využil venkovní sektor skandováním: Co jste tak ticho?!