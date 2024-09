Po 19 letech si Sparta zahraje Ligu mistrů. V jakém rozpoložení do ní vstoupí ve středečním utkání proti Salcburku? Jak jsou na tom její opory, změní její přístup nějak dvě vysoké prohry z minulé sezony proti Liverpoolu a koho sledovat ve sparťanském kádru? Revizi klubu z Letné pro Livesport Zprávy provedl někdejší obránce Pražanů Roman Polom (32).

Očekávání

V minulé sezoně Sparta zažila několik velkých evropských večerů. Odvety s Galatasarayem či Dinamem Záhřeb na Letné, doma také skolila Betis či předvedla dominantní výkon na Kypru proti Arisu. Nabrané sebevědomí ovšem rozstřílel Liverpool, který ve dvou zápasech nasázel sparťanům 11 branek. Byť se Salahovi a spol. Pražané postavili v Evropské lize, jednalo se o soupeře z kategorie Ligy mistrů. Co očekávat nyní?

Pohled Romana Poloma:

"Myslím si, že Sparta může ze zápasů s Liverpoolem hodně těžit. Je sympatické držet svůj herní styl a chtít se prezentovat vlastním fotbalem, ale samozřejmě na fotbalové mapě je nějaká hierarchie, kterou je dobré brát v potaz. Očekávám tedy, že Sparta bude reagovat víc na své soupeře. Podle mě to Lars Friis chápe a v každém dosavadním utkání v předkolech sice zachoval hlavní principy týmu, ale modifikoval to podle soupeřů. K vidění byly různé změny v presinku či postavení obrany. Sparta už nebude tak otevřená a nepůjde si to s každým ze skupiny rozdat naivně jako předtím."

Video preview zápasu Ligy mistrů Sparta Praha - Salcburk. Livesport

Mentální stránka

Setkání s Liverpoolem s týmem Briana Priskeho zatřáslo. Spartu potkala herní i výsledková krize, ze které se museli hráči postupně dostat zpátky do formy. Nyní už je tato zkušenost zapomenuta a Letenští mají v hlavě naopak úspěšné zvládnutá tři předkola a po 19 letech euforii z účasti v Lize mistrů.

Pohled Romana Poloma:

"V minulosti byla Sparta v předkolech křehká a většinou je nezvládala. Letošní výkony, obzvlášť ty s Malmö v play off, byly ale ohromně pragmatické a vyspělé. Znovu se vrátím k Liverpoolu a řeknu, že to byla zkušenost, která tým mentálně posunula o velký kus dál. Navíc kluci mají za sebou i jiné těžké zápasy v pohárech, někteří startovali na ME, hrají za reprezentace. Tohle se musí někde projevit."

Forma

Poslední soutěžní zápas odehrála Sparta ještě v srpnu, kdy vyhrála na půdě Hradce Králové. Od té doby na ostrý duel čeká. Vybraní hráči měli možnost udržet se v tempu v dresu národních týmů, ale otázka, jak bude vypadat aktuální forma opor týmu, zůstává nezodpovězena.

Pohled Romana Poloma:

"Nevidím jako nevýhodu, že se nehrálo. Salcburk také nehrál. Spousta hráčů měla náročný program, odpočinuli si po reprezentačním srazu. Někteří se potýkali i se zraněním, takže měli prostor se doléčit. Delší volno určitě ocenil i Filip Panák, který v létě chyběl sedm zápasů a mohl se dát do pořádku. Beru to spíš jako výhodu v tom smyslu, že si hráči odpočinuli, dotrénovali a nyní budou mít velkou chuť se předvést."

Livesport Daily #348: Favorita nevidím, ale absence Salcburku ublíží, říká bývalý hráč Red Bullu Svoboda Livesport

Nový trojzubec

Sparta potřetí za sebou na začátku sezony skládá novou ofenzivní trojici. Po odchodu Tomáše Čvančary kádr opustil i Jan Kuchta a k Lukáši Haraslínovi s Veljkem Birmančevičem se postaví jeden z dvojice Victor Olatunji, Albion Rrahmani. Vsadí Lars Friis na osvědčeného bijce, který narušuje presinkem obranu soupeřů, nebo dostane přednost čerstvá akvizice z Rumunska?

Pohled Romana Poloma:

"Přiznám se, že tam vidím v Evropě spíš Olatunjiho. Hodí se mi víc do pohárových zápasů, protože nečekám, že by Sparta dominovala, držela balon, bude muset spíš napadat, a to je přesně pro nigerijského útočníka. Naopak v české lize Sparta často dobývá obrany, je v tlaku, posílá hodně míčů do vápna, a to je ideální pro Rrahmaniho, který má velmi dobrý výběr místa a skvělé zakončení, takže to by mu mělo sedět."

Olatunjiho bilance ve Spartě v sezoně 2024/25 Livesport / Profimedia

Obrana

Lídr a kapitán Ladislav Krejčí je pryč. Asger Sörensen se zranil, stejně tak nováček Elias Cobbaut. Obranná trojka tak pravděpodobně vyběhne ve složení Martin Vitík, Panák a Jaroslav Zelený. Výkony letní posily do zadních řad Mathiase Rosse na začlenění do základní sestavy zatím nejsou. Bude to na úroveň Ligy mistrů dostatečná obranná linie?

Pohled Romana Poloma:

"Proti Malmö vypadala defenziva velmi dobře. Byl tam jediný otazník – levá noha Asgera Sörensena, ale zvládl to perfektně. Nyní vypadl, bude týmu chybět, ale na druhou stranu na jeho postu nastoupí levonohý hráč. Vypozoroval jsem, že se Sparta zase tolik netlačila do rozehrávky za každou cenu. Její hra se trochu zjednodušila. Neměla v evropských zápasech tolik průnikových přihrávek, jako je potřeba v české lize."

Kdo vyletí nahoru?

Řekne si o přestup do zahraničí Lukáš Haraslín, Veljko Birmančevič, Angelo Preciado a nebo skauty z Evropy znovu oslní Martin Vitík, kterého Sparta odmítla pustit do Boloni či Hoffenheimu? I o tom bude účast pražského klubu v tomto ročníku Ligy mistrů.

Pohled Romana Poloma:

"Nejvíc se těším na Martina Vitíka. Jeho výkonnost neustále roste a jsem zvědavý, jak si poradí s těžkými zápasy v Lize mistrů. Rychlost a kvalita hráčů bude na zcela jiné úrovni, než byl dosud zvyklý, takže to bude velký test. Věřím, že si s tím poradí a příští rok na něj přijdou ještě lepší nabídky, než které se objevily letos."