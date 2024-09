Střelec posledního gólu Sparty v LM o unikátu Rosickém, případu Vitík či předatovaném Salcburku

Když slovenský obránce fotbalistů Sparty Martin Petráš (44) snížil v chladném listopadovém večeru roku 2005 v poslední minutě zápasu Ligy mistrů na stadionu slavného Ajaxu skóre na 1:2, nikoho nenapadlo, na jak dlouho to bude poslední trefa Letenských v elitní soutěži. Petráš od té doby vystřídal osm angažmá ve třech různých zemích, zahrál si s reprezentací na premiérovém mistrovství světa, vybudoval si kariéru agenta a přivedl na svět tři děti.

Nejstarší dcera Isabella, jež se narodila rok po zmiňovaném duelu, bude za pár týdnů plnoletá… A teprve teď se Sparta vrací poprvé od onoho momentu do hlavní soutěže. "Neuvěřitelně dlouhá doba, na to, jaký je to klub," pozastavuje se Petráš s údivem v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Spousta současných fanoušků si váš zmíněný gól nemá šanci pamatovat. Vy si ho vybavujete?

"Úplně perfektně, byl totiž trochu kuriózní. (usmívá se) Míč se ocitl ve skrumáži v šestnáctce, propadl ke mě, napřáhl jsem a v ten stejný moment chtěl vystřelit i Adam Petrouš. Já kopnul první, on druhý a každý z nás si myslel, že dal gól. Rozsoudil nás až zpomalený záběr. Už je to dávno…"

Tehdy Sparta skončila ve skupině poslední, nicméně dokážu si představit, že jste si řekli: No, co, za rok to zkusíme znovu.

"Přesně tak. V té době jsme si Ligy mistrů, nechci říct, nevážili… Ovšem ve Spartě jsem byl čtyři roky, třikrát jsme ji hráli, byla to skoro samozřejmost. Když se do ní nepostoupilo, byl konec. Dokonce jsme jednou měli jako vítěz české ligy zaručené místo přímo. A bum – teď 19 let nic. Jsem rád, že se to Spartě podařilo. Před čtyřmi roky s nástupem Tomáše Rosického do pozice sportovního ředitele něco začala a ta práce je vidět až teď. Ve fotbale neexistuje kouzelná hůlka, kterou se mávne a ono to jde hned."

Těch marných pokusů, kolik bylo…

"Myslím, že můžu říct, že se dost dobře znám s majitelem klubu Danielem Křetínským. Patří k lidem, kteří každou svou činnost dělají na 100 procent. Strašně ambiciózní, chtějí všechno dotáhnout do konce. Jemu všechny byznysy šlapou – a té Spartě se pořád nedařilo do Ligy mistrů dostat. Pro něho, světovou špičku ve svém oboru, to bylo takové… proč? Ovšem letos to Sparta načasovala vážně dobře. Mužstvo je po minulé sezoně lepší, zkušenější, myslím, že si to letos zasloužilo a věřím, že ve skupině bude mít co říct. Bodově, výsledkově i herně. Protože ten proces, který klub nastavil, je, troufám si říct, v Česku něčím výjimečným. Je na top evropské úrovni."

Video preview zápasu Sparta Praha – Salcburk. Livesport

Výsledek práce Tomáše Rosického?

"Klíčový člověk všeho, úplně to změnil. Měl jsem čest s ním párkrát jednat o hráčích. Fotbal vidí úplně jinak než lidi tady, nechci se nikoho dotknout. Je na něm patrné, že působil dlouho pod trenérem Arsénem Wengerem v Arsenalu. Vyšel mu riskantní krok se zahraničním koučem, který přinesl úplně jinou metodologii, tréninky, herní projev. Zlomový bod. Klub je navíc perfektně nastavený a potvrdilo se to i v létě, když odešel kouč Brian Priske. Byl nachystaný jeho člověk, jenž do toho skočil. Lars Friis má obrovské charisma, nic se nezbortilo. A vize zůstala, to je jasný základ úspěchu."

Z Letné je zase prestižní adresa, že?

"Hráči sem chodí s tím, že je tu dobrá liga, že se můžou ukázat v pohárech a posunout dál. Každý agent vám řekne, že Liga mistrů a reprezentace je nejvíc. Když Spartě vyjde základní část, cena jejích hráčů poroste."

Za vaší éry se Sparta dostala do hlavní soutěže jen s Čechy a Slováky. V základní sestavě jste z cizinců nastupoval pouze vy a Karol Kisel, zbytek byli domácí hráči. Je takový model vůbec v současnosti stále myslitelný?

"Tehdy to bylo postavené na partě, byla úplně jiná doba. Dnes, když chcete být na top úrovni, hráče zvenku musíte mít. Před pár lety se zvrtl trh v Česku a za menší peníze si už pořídíte cizince, který je lépe nachystaný než zdejší hráči. Když Sparta půjde pro posilu do Baníku, Olomouce, bude ji to stát nějakých 30 milionů korun. Za to už si venku koupí mladého hodně talentovaného hráče, jenž akorát někde neprorazil, jako byl třeba Birmančevič. Nebo Sörensen, který nestál ani 25 milionů korun. Takoví hráči venku jsou. A pokud dobře mapujete trh, objevíte je. Je dobré mít československý základ, jen už nemůže tvořit většinu."

Trvalo roky, než české kluby pochopily význam zahraničního skautingu…

"A nejen ten je důležitý. Také obrovské kontakty. Sparta je evidentně má, protože každý půlrok za poslední dvě, tři sezony přivedla zajímavé hráče. Ti se navíc zhodnocují, klub však není závislý na jejich prodeji. To bylo vidět teď na příkladu Vitíka, na nějž byla nabídka na 18 milionů eur. A vedení si to mohlo dovolit odmítnout. Všechno podřídilo úspěchu v Lize mistrů. Troufám si říct, že když v ní Vitíkovi vyjde podzim, může jeho cena stoupnout na 20 milionů. Klidně i na 22."

Trochu jsme zamluvili ten skautink…

"Ideálně nastavený. Sparta dokáže nejenom hráče najít, nýbrž s nimi vést i následná jednání. Perfektním příkladem je Dávid Hancko, kterého se jí povedlo získat na hostování s opcí. Skvělý deal! Pak ho prodala dál a ještě si drží pěkná procenta z dalšího přestupu. Šulo (Lukáš Haraslín), Birmančevič nebo Vindahl přišli stejnou cestou. Hráč se někde neprosadí, tak ho klub vezme, zaplatí za něj menší opci, a když ti kluci nastupují pravidelně, jejich cena stoupá. Ovšem musíte znát obrovský okruh lidí, z toho pak vyplavou tyhle situace."

Dřív by však takoví hráči raději zvolili třeba druhou ligu v Německu, než aby šli do elitního klubu v Česku, který dlouho neměl zvuk. Změnilo se v zahraničí vnímání zdejšího prostředí?

"Za posledních pár let dost. Pohybuju se mezi kluby v Itálii či ve Španělsku a Sparta, Slavia nebo Plzeň obrovsky nabraly na hodnotě. Česká liga se celkově dost zvedla. Chodí tu hodně lidí na fotbal, rostou nové stadiony, každý rok čtyři, pět klubů hraje poháry. To je obrovské lákadlo. Přijdete na Spartu, na Slavii a je tam 20, 30 skautů. A ne z druhotřídních evropských klubů, ale z top lig. Španělsko, Itálie, Německo… Když to porovnám se Slovenskem, to snad ani nejde, snad někoho nedehonestuju. Jdu tam na fotbal a vždycky se ze zvědavosti zeptám, jací skauti na zápase jsou. Tady je Leverkusen, Dortmund, Hoffenheim, Boloňa nebo AC Milán, tam jezdí zástupci z klubů z Maďarska, z Polska… Tak to je. Česká liga šla kvalitou strašně nahoru. Kluby si dneska mohou dovolit oslovit hráče z Francie, Německa a oni sem jdou. A ne kvůli tomu, že je Praha krásné město."

Tým Sparty v jejím dosud posledním zápase v Lize mistrů v prosinci 2005 proti Thunu. Horní řada zleva: Martin Petráš, Libor Došek, Martin Hašek, Michal Kadlec, Jan Šimák, Miroslav Slepička, Jaromír Blažek. Dolní řada zleva: Tomáš Poláček, Zdeněk Pospěch, Lukáš Zelenka, Adam Petrouš. ČTK / Michal Kamaryt

Teď do ní k zápasu Ligy mistrů přijede Salcburk. Kam je pro agenta výhodnější pomoci hráči – do Sparty nebo do rakouského Red Bullu, odkud se pak za velké peníze stěhují do velkoklubů?

"Jsou to dva odlišné produkty. Red Bull už dlouhodobě jede nějaký systém a dělá to dobře. Během let už však také změnil model. Dřív bral hodně mladé kluky okolo 16 let za milion eur, za 500 tisíc a pak je vychovával, teď už rovnou kupuje 18leté hráče za čtyři, pět milionů. Nemá s tím problém. Sparta se pořád drží v nějakých mantinelech a je to podle mě správné. Ovšem podmínky jsou v obou klubech plus mínus stejné. Salcburk má jméno, nicméně si dovolím tvrdit, že když dám oba kluby vedle sebe a mám se rozhodnout, dám hráče radši do Sparty, protože k ní mám blíž. Nevidím zas takový rozdíl. Možná v tom, že když bude ten kluk dobře fungovat, posunou si ho interně do Lipska. Ovšem stejné možnosti mají hráči i z Letné. A rakouská liga není kvalitnější než česká."

Čekal jsem spíš, že vzhledem k prošlapaným cestám do Dortmundu, Liverpoolu či Lipska, horentním přestupovým sumám a s tím spojeným provizím u vás vyhraje na celé čáře Salcburk…

"Jasně, mladé kluky na začátku kariéry to může úplně vystřelit. Ovšem na druhé straně je tam husté síto a ne každý skrz něj přejde. Slovák Peter Pokorný tam prošel všemi kategoriemi, druholigovým Lieferingem, jenže v áčku se neprosadil. Hostoval v San Sebastianu, pak Maďarsko a dnes je ve Slasku Wroclaw… Nicméně obecně je Salcburk dobrý projekt."

Vy jste měl možnost tamní akademii dobře poznat…

"Je top, jedna z nejlepších, kterou jsem kdy viděl. Snad až jen na City. Hodně jsem se o ní bavil také s Dušanem Šventem (bývalým záložníkem Slavie a Salcburku – pozn. aut.), který v ní pracoval. Mě však u nich všechno přijde až moc zdatované, kolikrát už to není o fotbale. Dušan mi vyprávěl takovou vtipnou historku. Přijel tam do kanceláře, všichni seděli za počítači. Trenéři, analytici, kondičáci a čtyři hodiny před tréninkem tam něco nahazovali. Neustále ťukali a pak šli podle toho trénovat. A on mi říkal: ‘Ty vole, ale já se kolikrát chci bavit o fotbale, ne o datech. Zajímá mě, jak to kdo viděl, jak to cítil…’ Byl z toho až znechucený, ten přístup je takový až moc americký. Někdy je fotbal moc zbytečná věda."

Máte takovou zkušenost?

"S italskými Benátkami. Mají americké majitele, a ti hrozně sledují data. Data, data, data… Razí mladé kluky a je jim jedno, jestli funguje kabina. Mluvil jsem před pár lety s jejich sportovním ředitelem, povídá mi: ‘Mám tady tři hráče, potřebuju jim prodloužit smlouvy, protože drží kabinu.’ Jenže majiteli to nevysvětlil. Dva z těch tří skončili a co se stalo – kabina se rozsypala a Benátky v té sezoně sestoupily. Ten Američan vůbec nepochopil fyziologii kabiny. Jak to poskládat, aby to fungovalo. Mladí, staří, aby v ní byly nějaké vzory, osa mužstva. Tohle se nikde ve škole nenaučíš, to cítění musíš mít. Což dělá dobře i Tomáš Rosický ve Spartě. Vnáší do toho lidskost, něco svého. Když se s ním člověk baví, nad jeho názory se musí leckdy pořádně zamyslet. A pak si říkám: ‘To je vážně dobrý.’"

Kdybyste si mohl vybrat, jakého hráče Sparty byste jako agent zastupoval?

"Každého zajímají mladí talenti. Takže Martina Vitíka, vidím v něm velký potenciál. Možná to nikdo neví, ale už v minulé sezoně měl mezi obránci nejlepší statistiky v celé Evropské lize. V odebraných míčích, úspěšnosti soubojů, v rychlostních parametrech… Třeba Boloňa, která o něj stála, tohle hodně sleduje. Jinak Sparta se mi zamlouvá celkově, jak je poskládaná. Šulo, Birmančevič, uprostřed válečník Laci, vedle něj Kairinen, který tomu dává herní myšlenku, i když tolik není vidět. Líbí se mi strašně Ryneš, velice zajímavý hráč, který se vyprofiloval, dostal se do nároďáku. V útoku zamakal Olatunji, dává góly, je platný…"

Liga mistrů má nový systém. Je pro Spartu a její touhy po případném postupu příznivější než dřívější skupina se čtyřmi kluby?

"Ten starší formát pro ni byl lepší. Kdyby trefila dobrou skupinu, šance by možná byly větší. Kodaň loni postoupila s osmi body, a to jí po dvou zápasech nikdo nevěřil. Navíc když se to dřív nepovedlo, byla šance ze třetího místa na Evropskou ligu. To už teď není. Ovšem bude to hodně zajímavý systém, je to nové, jsem zvědavý, jaké to bude."

I Slovensko se po dlouhé době může těšit na Ligu mistrů. Povede si lépe Sparta, nebo Slovan?

"Oba kluby mají těžké soupeře, Slovan možná ještě o trochu těžší. Bude to pro něj něco nového, snad odehraje důstojnou roli a také se o postup pobije."

Ještě si na závěr zkuste tipnout, kdo na vás naváže a po 19 letech dá v dresu Sparty první gól v Lize mistrů?

"Doufám, že to bude Šulo, další Slovák. Může probudit naši stopu. (usmívá se) Přál bych mu to, maká, zaslouží si to, je tahounem týmu, oproti minulé sezoně mentálně dozrál, vzal si na sebe větší zodpovědnost. Hodně se mluvilo o jeho odchodu, jeho prioritou však bylo hrát Ligu mistrů se Spartou. V tomto ročníku se trefí určitě. Fandím mu, máme dobrý vztah, občas zajdeme na kafe. Ovšem když dá ve středu gól Vindahl v 90. minutě a Spartě to přinese body nebo dokonce vítězství, taky dobře…"