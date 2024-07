Rotace je nezbytná, hráči nemohou hrát tři zápasy za sebou, řekl Friis. Na Shamrock bez Panáka

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis (48) je spokojený se začátkem sezony a pravidelnou rotací sestavy. Mužstvo je podle něj hladové díky týmovému duchu. Řekl to na tiskové konferenci před úterní odvetou 2. předkola Ligy mistrů proti Shamrocku, v němž budou jeho svěřenci hájit náskok 2:0 z Irska. Od duelu očekává stejný průběh jako minulé úterý v Dublinu.

Obhájci českého titulu vyhráli v nové soutěžní sezoně všechna tři utkání, přestože pravidelně točí sestavou. "Vychází nám to podle plánu, i na hřišti, nejen na papíře. Myslím si, že jsme pokročili i po fyzické stránce, což je důležité. Je před námi hodně zápasů, hrajeme v úterý, v pátek a pak znovu v úterý. Ti samí hráči nemůžou nastoupit do tří zápasů za sebou," řekl Friis.

"Máme dobrý kádr. Je důležité vybrat správné hráče na ta správná utkání a udržet je hladové, odpočaté. Jsem spokojený s tím, jak to zatím probíhá," prohlásil osmačtyřicetiletý Dán.

Za nejdůležitější označil týmový duch. "Právě díky němu jsme hladoví. Je důležité vložit do toho i intenzitu. Na Shamrock jsme připraveni, protože musíme dokončit započatou práci. Na mentalitě pracujeme pořád, ne jen před zítřejším zápasem," uvedl Friis.

Myslí si, že odveta proběhne v podobném duchu jako první vzájemný souboj. "Je jasné, že musí trochu vylézt a zaútočit, protože potřebují vstřelit branku. Očekávám kompaktní tým, který se bude chtít co nejdéle udržet ve hře. Využijí útočníky, kteří jsou opravdu dobří a rychlí v protiútocích. Tohle očekáváme. Může se stát cokoli. Musíme být důrazní v soubojích a připravení, jakmile ztratíme míč," podotkl Friis.

Sparťané potřetí za sebou nastoupí bez kapitána Filipa Panáka. "Pany není součástí kádru na zítřejší utkání. Pravděpodobně v něm ale bude na zápas s Duklou," mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Letenští jsou po výhře v Dublinu blízko postupu do dalšího předkola soutěže, v němž by vyzvali buď rumunský FSCB, nebo Maccabi Tel Aviv. Poražený přejde do kvalifikace Evropské ligy, kde narazí na slovinské Celje, či Slovan Bratislava.