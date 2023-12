Sedm divů spanilé jízdy českých klubů. V čem Evropě vládnou Slavia či Plzeň?

Bez čtyř plná stovka týmů zápolila od září do poloviny prosince v hlavní fázi evropských fotbalových pohárů. A takto početnému startovnímu poli, v němž se sešla ta největší jména klubové scény starého kontinentu, dominovaly české celky, které přitom obvykle vůbec nepatří na výsluní. Tento podzim však bude nesmazatelně zapsán do historie jako zlatý věk, kdy domácí zástupci udivovali na banketu mocných svými suverénními výkony. Mnohdy přitom byli zcela nejlepší.

Nejvyšší úspěšnost země

Ze třech českých vlajkonošů, kteří se probili do hlavní fáze pohárů, prošli do jarního play off všichni, tedy stoprocentní počet. Stejnou efektivitou se ze zemí, jež měly víc zástupců ve hře, může pochlubit už jen Francie, která držela palce dokonce šestici celků. Ty posbíraly dohromady 62 bodů, což činí v průměru 10,3 na tým. Trojlístek Plzeň, Slavia, Sparta shromáždil 43 bodů, tedy 14,3 na jednoho. K tomu dvě vítězství ve skupině jako Francie.

Největší posun země

Je to nejúspěšnější podzim samostatného Česka v historii? Ano! A to i co se týče častokrát skloňovaného klubového koeficientu, na jehož základě rozděluje UEFA místa v pohárech. Už teď dokonce překonal zisk z památné sezony 1995/96, kdy Slavia došla až do semifinále Poháru UEFA. Jen velká čtyřka Anglie, Španělsko, Itálie a Německo je na tom v ročníku lépe! Česko díky masivnímu zisku v pořadí národů vyletělo o sedm míst na 11. příčku.

Nejvíc bodů týmu

Manchester City, Real Madrid, Leverkusen a… Plzeň. Viktoria se ocitla v elitním kvartetu klubů, které v základních skupinách neztratily ani bod. Společnost jí dělá úřadující vítěz Ligy mistrů z Manchesteru, její historicky nejúspěšnější účastník z Madridu i aktuální lídr Bundesligy. Západočeši získali v Evropské konferenční lize 18 bodů a zopakovali tak stejný kousek v soutěži, který se povedl loni West Hamu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala.

Nejlepší obrana týmu

A znovu Plzeň. V šesti utkáních inkasovala pouze jednou, na půdě kazašské Astany ve druhém vystoupení ve skupině. Chorvat Tomasov měl navíc štěstí, když míč netrefil, jak chtěl. Inkasovat jen jednou dokázal ve tříleté historii soutěže už jen předloni LASK Linec (a ještě dal o tři góly víc než Viktoria). Napříč všemi poháry měly na podzim druhou nejlepší obranu San Sebastian (v Lize mistrů) a Lille (v EKL) se dvěma obdrženými góly.

Nejlepší výkon doma týmu

Slavia opět potvrdila, jak silná je v Edenu. A to nejen v české lize. I na evropském kolbišti tam drtila soupeře, ovládla všechny tři duely a s devíti body a celkovým skóre 12:0 měla stejnou bilanci jako Arsenal v Lize mistrů. K tomu přidala vyrovnaný rekord co se týče nejvyšší výhry v EL, když rozdrtila Šeriff Tiraspol 6:0. Podobně na tom byl v EL Leverkusen (14:2), v pohárech se ovšem odjakživa hledí především na to neinkasovat…

Nejvíc bodů země i s bonusy

Rovnou třikrát se českým klubům povedlo během jednoho hracího kola zvládnout vítězně všechny zápasy. V počtu bodů získaných na hřišti se sice ostatním zemím s daleko vyšším počtem zástupců nemohly rovnat, v účtování na konci skupin je však předstihly. Spolu s bonusy za umístění si totiž Česko připsalo do národního koeficientu největší přírůstek za týden ze všech států.

Nejvíc ocenění v EL

Je to sice podružný úspěch, ovšem i ten něco dokládá. Fotbalisté českých klubů totiž byli ze šesti kol EL za své výkony celkem třikrát vyhlášeni jejich nejlepšími hráči. Ladislav Krejčí za domácí dvougólové představení proti Arisu Limassol, Mojmír Chytil se zaskvěl dvěma trefami a asistencí při demolici Šeriffu a naposledy Veljko Birmančevič dvojitým úderem zničil opět Aris. Chytil skončil po svém dalším večeru se dvěma zásahy hned za ním…