Hráče jako Birmančevič potřebujeme, říká sparťan Němeček. Z Tykače strach nemá

Český fotbal prožil nejlepší podzim na pohárové scéně. Do jarních bojů prošly suverénně Slavia, Plzeň, a nakonec i Sparta. Ta jako jediná z tuzemského tria musela bojovat o postup až do posledního kola, po přesvědčivém vítězství 3:1 v Limassolu si však v Evropské lize zajistila jarní play off. To Slavia je rovnou v osmifinále Evropské ligy, stejně jako Plzeň v lize Konferenční. Jak parádní úspěch hodnotí internacionál Václav Němeček (56)?

Co říkáte na to, že všechny tři české týmy zakončily pohárový podzim výhrou a zahrají si Evropu i na jaře?

"Je to skvělá zpráva pro nás všechny, co se motáme kolem fotbalu a fandíme mu. Myslím si, že až takový výsledek nikdo z nás nečekal."

Je to náhoda? Nebo důkaz, že se český fotbal zvedá?

"Podle mě to náhoda není. Rozhodně to neberu jako něco, co by se už nemělo nikdy opakovat, takhle to nevnímám. Už delší dobu vidíme, že se na evropské scéně dá hrát solidní fotbal. Jen se musí sejít okolnosti. V první řadě nesmí být moc zraněných. Zatímco movitější kluby z ciziny v pohárech protáčejí hráče, u nás si to může malinko dovolit jen Sparta se Slavií, Plzeň už ne. Rád bych ale připomněl jednu věc."

Povídejte…

"Chtěl bych zmínit, že Sparta se v létě málem dostala do Ligy mistrů. Na penalty vypadla s Kodaní a ta ze své silné skupiny prošla do osmifinále. Navíc naprosto zaslouženě. I to svědčí o tom, že se Sparta fakt zvedla."

V Limassolu odehrála zápas na úrovni.

"Byl jsem přesvědčený, že to tam zvládne. Že má na to vyhrát. Člověka napadne, jestli kluky třeba neovlivní počasí, jestli se tam lehce neutaví. Naštěstí se ale nic takového nestalo. Sparta to tam odehrála suverénně, hrozně moc jí pomohl vydařený začátek. První půle byla excelentní. Nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem."

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Zazářil dvougólový Veljko Birmančevič, který stejně jako brankář Peter Vindahl na Letné jen hostuje. Měla by Sparta uplatnit na oba opci?

"Neznám hospodaření klubu ani přesné částky, kolik by Spartu tihle hráči stáli. Dovolit si je určitě může, teď jde o to, jestli si je dovolit chce. Za sebe říkám, že by oba chtít měla. Potřebujeme takové hráče, bez nich to nepůjde. Oni oba zapadají do filozofie klubu, tak snad budou zapadat i finančně. To si musí Sparta dobře promyslet. Já si ale myslím, že promyšlené to měla už v létě. Jak říkám, já bych byl pro je podepsat."

Obecně přišlo za trenéra Priskeho do Sparty spoustu cizinců, co se skvěle uplatnili a jsou oporami. Je tohle největší rozdíl oproti minulosti?

"Pro mě je to rozhodují moment. Ve Spartě totiž největší škodu napáchal trenér Stramaccioni. Tím, že přivedl spoustu přeplacených cizinců, co tu byli jen na dovolený. Tohle Spartu zastavilo na několik let dopředu. Zvlášť když se jich pak nešlo zbavit. Že se to teď výrazně změnilo, je jeden z velkých přínosů Priskeho a jeho týmu."

Koho byste Spartě přál do play off?

"Hodně těžká volba. Asi zopakuji dobře známé klišé, že pokud chceme postoupit, musí nám to být jedno. Na první pohled se zdá, že třeba Young Boys s Bragou vypadají přijatelněji, dobře ale vím, že i tyhle týmy mají obrovskou kvalitu. AC Milán má zvuk, třeba by mohl Spartu lehce podcenit… Já ale tvrdím, že tady si nevyberete. Musíme se zkrátka popasovat s každým, kdo proti nám bude stát."

To Slavia postoupila v Evropské lize rovnou do osmifinále. Jak se vám zamlouvá, že v tabulce skončila o dva body před AS Řím a vstřelila o pět branek víc?

"Slavia hraje v pohárech dlouhodobě dobře. Překvapilo mě, že nakonec AS Řím přeskočila. Je úplně jedno, jestli Italové zápas v Praze podcenili. Tohle je zkrátka velký úspěch."

Konečná tabulka skupiny G. Livesport

Mluví se o tom, že by Slavii měl co nevidět koupit miliardář Pavel Tykač. Nemáte z toho coby sparťan trochu obavu?

"Proč bych ji měl mít?"

Protože je to člověk formátu Daniela Křetínského, který si umí jít tvrdě za svým cílem.

"Tak z toho obavu fakt nemám. Opravdu mi nezáleží na tom, zda do Slavie přijde nový majitel, stejně se rozhoduje na hřišti. Je mi to jedno."

A váš názor na to, že Slavia jedná o příchodu brankáře Jindřicha Staňka?

"To mě hodně překvapilo. Přiznávám, že já bych Jindru Staňka radši viděl v cizině. Nevím, zda Slavia potřebuje nového gólmana, ani to není můj problém. Mnohem víc mě v tomhle směru zajímá Sparta, ale o to teď nejde. Myslel jsem to tak, že brankář jako Staněk by si podle mě zasloužil chytat venku."

S ním v bráně Plzeň projela základní skupinou KL suverénně, neztratila ani bod. To je obrovský úspěch, co říkáte?

"Už po rozlosování jsme se spolu bavili o tom, že Plzeň sice nemá kdovíjak atraktivní soupeře, určitě však mají svoji kvalitu. Tady není o čem, Plzeň to zvládla fakt s přehledem. Klobouk dolů, že všechno vyhrála. Že dvakrát porazila i Dinamo Záhřeb. Velký respekt za to."

Neobětovala tomu ale ligovou soutěž?

"Tím se vracíme k hráčskému kádru. Pokud české kluby chtějí hrát v Evropě, musejí mít kádr dostatečně široký, jinak se zvládnout obě soutěže moc nedají. Zvlášť když vám začnou vypadávat zranění. Pak už je to alchymie."

A co říkáte na trenéra Miroslava Koubka? Jeho návrat do Plzně mnozí kritizovali, přitom suverénní postup jde z velké části za ním…

"Já kritiku v médiích nečtu, tohle mě nechává fakt chladným. V Plzni se zkrátka rozhodli pro něj a podle mě udělali dobře. Míra Koubek má respekt, umí skvěle zareagovat. Je to výborný trenér!"