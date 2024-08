Soupeř Sparty: Malmö dostává v Evropě spoustu gólů, opírá se o dánské pilíře

Přesně po 10 letech se o Ligu mistrů znovu poperou fotbalisté Sparty a Malmö. Český mistr bude bažit po odvetě za vyřazení, které přišlo po domácí výhře 4:2. Jeden z gólů švédských šampionů tehdy dal i útočník Isaak Thelin (32), který je v kádru soupeře i nyní.

Od té doby vystřídal například barvy Bordeaux, Anderlechtu nebo Leverkusenu, v dresu Beverenu se stal druhým nejlepším střelcem belgické ligy, zkusil si i štědře placenou exotiku v Arábii. Před dvěma lety se vrátil do Malmö a loni to byl právě on, kdo v přímém souboji o titul (rekordní 23.) vstřelil z penalty jediný gól duelu s Elfsborgem.

Na zaplněném Eleda stadionu se strhly bouřlivé oslavy. Ostatně navzdory faktu, že se kapacita arény nedávno drobně snížila na 22 500 míst, se klub může pochlubit tím, že poprvé za posledních 15 let stoupla průměrná návštěva na zápas nad 20 tisíc fanoušků. Ti mohou být zatím v této sezoně (ve Švédsku se hraje systémem jaro-podzim) spokojeni, jejich miláčkům patří po necelých dvou třetinách ligy první místo.

V Malmö se tak už zapomnělo na bídné období vlády srbského kouče Miloše Milojeviče. Tým v blankytně modrých dresech pod ním ostudně vypadl v předkole Ligy mistrů s litevským Žalgirisem (skóre 0:3) a v lize dokonce skončil až na sedmé příčce, což bylo nejhorší umístění od roku 2009.

Mužstva se poté ujal Henrik Rydström a vrátil ho na výsluní. Už za dob své hráčské kariéry, kterou celou strávil v Kalmaru (20 let v kuse!), platil za rozenou vůdčí osobnost. Bývalému defenzivnímu záložníkovi ovšem v této sezoně dělá starosti obrana, která ve čtyřech dosud odehraných duelech předkol inkasovala celkem osm gólů. Z toho venku pokaždé po třech, a to dokonce i na půdě faerského Klaksvíku.

Ve středu se v Soluni zachránil tým doslova v hodině dvanácté, gólem v sedmé minutě nastavení. "Fantastický zápas se spoustou emocí. Soupeře jsme unavili svým způsobem útoku a nakonec rozhodla mentální odolnost. Myslím, že PAOK se na konci začal obávat o výsledek a dal nám prostor k ofenzivě," radoval se Rydström.

K největším hvězdám jeho týmu patří vedle Thelina dánský pravý krajní obránce Jens Stryger Larsen, dlouholetá opora Udine, zkušenosti ze Serie A má i norský útočník Erik Botheim, kreativitu přináší peruánský reprezentační záložník Sergio Peňa. Naopak další známé jméno, finský stoper Niklas Moisander má vleklé problémy s kolenem a dvojzápas se Spartou se jej týkat nebude.

Nejzkušenější (po gólmanovi Dahlinovi) je pak dánská dvojice Christiansen (kapitán a střelec postupového gólu přes PAOK) a Rieks. Oba mají v pohárové Evropě na kontě 65 zápasů. Nejlepším sparťanem je z hráčů, kteří pravidelně nastupují, v tomto ohledu Birmančevič se 39 starty. Většinu z nich odehrál právě za Malmö…

Český mistr může těžit informace od něj, od nového asistenta kouče Jense Askoua, jenž v létě přišel z IFK Göteborg, anebo z přípravného utkání, které oba kluby odehrály v únoru v Málaze. Ladislav Krejčí, který při výhře 2:1 vstřelil oba góly vítězů, však už týmu v boji o miliony nepomůže…