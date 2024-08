POHLED: Sparto, proti Malmö může být jeden poločas málo. Duo B+H má ale mistrovskou úroveň

Když pátrám v paměti, dochází mi, že tahle Sparta je něčím speciální. Nebývalo zvykem, že by jí v evropské konfrontaci stačilo odehrát jeden poločas. Nutno podotknout, že ten první v Bukurešti vyšel Letenským na jedničku. Pokud však chtějí ukončit letité čekání na Ligu mistrů, nesmí zaváhat. V opačném případě bude znovu potřeba, aby zakročilo (ligo)mistrovské duo B+H.

Už je to dlouhých 19 let. Jedna generace sparťanů vlastně základní skupinu Ligy mistrů a její překrásnou znělku na Letné ani nezažila. Teď je to ale neskutečně blízko. Český mistr vyzve v závěrečném předkole toho švédského a bude favoritem. Ještě aby ne, vždyť Malmö v základní skupině minulého ročníku Evropské ligy vyhořelo. Bez zisku jediného bodu skončilo ve společnosti Bragy, Royalu Union SG a Unionu Berlín poslední. A před půl rokem si s ním v přípravě poradila i Sparta (2:1).

To ale neznamená, že jí teď proti dobře organizovanému soupeři bude stačit zapnout jen v případě potřeby – jako tomu bylo s FCSB. Před týdnem na Letné totiž sparťané skutečně zabrali až v závěru, když hrozilo, že doma poprvé od střetnutí s Liverpoolem padnou. A v úterý? Podobná písnička. Fantastický první poločas vystřídala obavy o třígólový náskok.

V mnoha ohledech to chápu. Když vedete 3:0, logicky vaše koncentrace poleví. Zvláště v tom urputném vedru. A klobouk dolů před Martinem Vitíkem a jeho parťáky, ještě nedávno by to Sparta v závěru dost možná neuskákala a ztratila. I proto je její verze 2024 něčím speciální.

Proti Malmö by se ale další polevení nemuselo vyplatit. To už ostatně moc dobře vědí v Soluni, tamní PAOK totiž v odvetě třetího předkola hned dvakrát přišel o vedení a nakonec na to v prodloužení doplatil.

Ale dost o soupeřích, teď je třeba věnovat prostor Spartě. A vedle kritiky ji musím i pochválit. Především pak útočné duo Veljko Birmančevič, Lukáš Haraslín. Zatímco první jmenovaný za Letenské v Evropě stihl zaznamenat hokejovou terminologií 8+4, jeho slovenský parťák má za stejnou dobu – tedy od startu minulé sezony – na kontě bilanci 5+1.

To jsou skvělá čísla, za nimiž se skrývají fantastické výkony. Srbský reprezentant už mnohokrát ukázal, že dosahuje úrovně Ligy mistrů. A jinak tomu není ani v případě Haraslína. Pokud oba dokáží navázat na první poločas z Bukurešti i v play off, bude mít Sparta skvěle nakročeno. A oni se definitivně přihlásí o jízdenku na slavnější adresu.