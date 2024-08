Zkušenosti má na své straně Malmö, myslí si Birmančevič. Evropské poháry jsou pro něj lákadlo

Pikantní dvojzápas čeká ve 4. předkole fotbalové Ligy mistrů sparťana Veljka Birmančeviče (26). Pražané se o postup do elitní soutěže utkají s Malmö, kde během necelých dvou sezon zažil řadu úspěchů. Birmančevič si myslí, že švédský celek má díky tři roky staré účasti v "milionářské" soutěži větší zkušenosti. Řekl to v rozhovoru s novináři po vítězství 3:2 na hřišti rumunského týmu FCSB, na němž se podílel dvěma góly a asistencí.

Birmančevič působil v Malmö v letech 2021 až 2022. "Akorát jsem se to před chvílí dozvěděl (že s nimi budeme hrát). Jsem profesionál, musím do toho dát za Spartu 100 procent, to je nyní můj klub. Prožil jsem v Malmö dobré časy, hrál jsem s nimi Ligu mistrů, vyhráli jsme švédskou ligu i domácí pohár," uvedl křídelník po odvetě 3. předkola LM.

"Co jsem odešel, tak je sleduju. Poslední dvě sezony je vede jiný trenér (Henrik Rydström). Hrají jinak, opravdu dobře. Nebude to jednoduchý zápas, protože mají zkušené hráče, s nimiž jsem hrál Ligu mistrů, zatímco ve Spartě jsem ji zažil jen já a Zelí (Zelený). Z tohohle pohledu jsou zkušenosti na jejich straně," mínil Birmančevič.

Letenským v úvodním utkání remizovali 1:1, v Bukurešti se jim však výborně povedlo úvodní dějství, které ovládli 3:0. "První poločas byl úžasný. Hráli jsme jako tým, úžasně. Takhle jsme v této sezoně ještě nehráli. Bylo to hodně dobré, ale z druhé půle radost nemám. Všichni se však lepšíme. Nezačali jsme všichni pohromadě, protože spousta hráčů byla na Euru, nebo Copa América. Moc jsme netrénovali a nehráli a to byl problém. Tohle se projevilo v úvodním utkání (s FCSB). Dnes jsme ale v první půli hráli jako Sparta," řekl srbský reprezentant, který nejprve otevřel skóre, poté proměnil penaltu a následně asistoval u trefy Lukáše Haraslína.

Po hodině hry snížil Darius Olaru a v 85. minutě přidal další gól domácích střídající Malcom Edjouma. Domácí v závěru hosty zatlačili, ale ti už se ubránili. "Na konci to bylo stresující, protože už jsem nebyl na hřišti. Je to jednodušší, když hrajete, cítíte se jinak, nejste nervóznější. Posledních 10 minut jsme se malinko trápili. Ukázali jsme ale mentalitu a vyhráli jsme, což je nejdůležitější. Udělali jsme další krok a už je před námi jen jeden na cestě do Ligy mistrů," podotkl Birmančevič.

Odchod z Letné podle něj není na pořadu dne. Sparta v březnu jeho hostování z Toulouse proměnila přestup. "Jsem profesionál, ale proběhly schůzky s vedením. Na konci minulé sezony jsme měli schůzku s Rosou (sportovním ředitelem Tomášem Rosickým) a uzavřeli jsme dohodu. Pravděpodobně tu teď zůstanu, ale ve fotbale nikdy nevíte," prohlásil Birmančevič.

"Jak jsem řekl Rosovi, pokud bych obdržel opravdu dobrou nabídku z top pěti lig, proč bych ji nepřijal? Pokud by ale přišla, sedli bychom si a řekli si, jaká možnost je nejlepší pro mě a pro Spartu. Teď bych ale měl zůstat ve Spartě. Nejhůře si zahrajeme Evropskou ligu, možná Ligu mistrů. Kvůli tomu jsem tady zůstal," řekl účastník nedávného mistrovství Evropy v Německu.