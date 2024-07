Sönderjyske, Spartak Subotica nebo BK Häcken. Sparta roli favorita v pohárové Evropě nenaplňuje vždy podle představ. Nyní by ji ale ráda potvrdila ve druhém předkole vysněné Ligy mistrů, v němž se jí do cesty postaví irský outsider – Shamrock Rovers. Dubliňané jsou stejně jako Letenští nejúspěšnějšími ve své zemi. Domácí ligu ovládli 21krát, pohár dokonce ve 25 případech. Na evropské scéně se jim ale tolik nedaří, i když je pro ně hlavním způsobem, jak se vyhnout finančním potížím a další době temna.

Domovský stadion Shamrocku nese název Tallaght Stadium a pojme přibližně 10 tisíc fanoušků. Ne vždy tomu tak ale bývalo. Mezi lety 1926 a 1987 totiž Rovers hráli na Glenmalure Park, na nějž odkazuje i třetí sada dresů zbarvená do černa.

Jaký byl jeho osud? Tehdejší majitelé klubu, bratři Kilcoyneové, měli hlavně byznysové zájmy. Proto, když se propadly návštěvy a zájem o fotbal v Irsku poklesl, rozprodali hráčský kádr a stadion nabídli developerům. Ačkoli se ho fanoušci pokoušeli zachránit, v roce 1990 byla arena s 20tisícovou kapacitou zbořena a na jejím místě vyrostl bytový komplex. Pro klub to znamenalo období temna a více než 20leté hledání domova. Na Tallaght Stadium se Shamrock přestěhoval až v roce 2009.

Ostatně střídání dobrých a špatných období si irský celek prožil hned několik. Přesto vždy dokázal přežít a nadále figuruje v popředí irské kopané. Mezi dva nesmazatelné historické zápisy se řadí čtyři ligové tituly v řadě, které se Rovers povedlo získat hned dvakrát a jedná se o národní rekord.

Nejprve je pro sebe uzmuli v 80. letech, podruhé mezi roky 2020 až 2023. K pátému v řadě však Shamrock letos nakročeno nemá. Irská Premier Division se hraje systémem jaro-podzim a Rovers mají po 23 odehraných utkáních 34 bodů, na první Shelbourne ztrácí i přes zápas k dobru 13 bodů. V tabulce tak zaujímají čtvrté místo, které by jim na konci ročníku nestačilo ani na kvalifikaci do pohárové Evropy.

Tabulka irské Premier Division. Livesport

Udržitelnost jako klíč

Ta je zároveň hlavním zdrojem příjmů irského celku. Bez ní končí takřka vždy ve ztrátě. Ačkoli to poslední roky tým nebolí tolik jako dříve. Čtvrtinu Shamrocku vlastní fanoušci, kteří ho ve 400členné skupině v roce 2002 zachránili před bankrotem a získali do svého vlastnictví. Dnes už má takzvaný SRFC Members Club takřka dvojnásobný počet členů – stát se jedním z nich za 50 eur měsíčně může kdokoli.

Důležitější osobou pro chod klubu je ale od svého vstupu v roce 2016 australský miliardář s irskými kořeny Ray Wilson, který je spoluzakladatelem investiční společnosti Plenary. Její hodnota se odhaduje na 1,2 miliardy eur. Jenže ani on, ani 73letý irský obchodník Dermot Desmond, jenž vlastní zbylých 25 procent klubu, peníze nerozhazují.

Shamrock se snaží fungovat v udržitelných mezích, velká část peněz proto směřuje do infrastruktury a mládežnických týmů. Například jen za poslední rok podepsali Rovers profesionální smlouvy s tuctem svých odchovanců, aby jim dovolili plně se soustředit na svůj rozvoj. Počet profesionálních hráčů v klubu tím stoupl ze 38 na 54.

Jak je nastolená cesta zranitelná, dokládá i neúspěch minulé sezony, kdy dublinský tým neprošel do základních skupin v Evropě a ani neprodal žádné hráče za významnější obnos. Ve výsledku tak Shamrock zakončil účetní období se ztrátou 2,3 milionu eur. Že nejde v kontextu dalších soutěží o závratnou částku? Třeba Sligo Rovers, aktuálně šestý tým irské nejvyšší soutěže, neměli takové číslo ani v kolonce celkového obratu.

Pro klubovou pokladnu Hoops, jak se Shamrocku přezdívá, tak byl vítanou vzpruhou postup přes Víkingur Reykjavík. Od UEFA za něj přiteče 1,75 milionu eur. Další radostná zpráva dorazila na Tallaght Stadium jen několik hodin po výhře 2:1. Irský reprezentant do 21 let Sinclair Armstrong se bude stěhovat z QPR. Přestupovou částku ve výši 2,9 milionu eur jsou za bývalého hráče Shamrocku ochotni zaplatit hned dva zájemci – Bristol City a Stoke City. Ať už Armstrong zamíří kamkoli, z Anglie do Irska poputuje 25 procent z této částky, tedy asi 700 tisíc eur.

Shamrock v Evropě

Do některé ze skupin evropských pohárů postoupil Shamrock poprvé až v roce 2011, kdy ho z kvalifikace o Ligu mistrů vyřadila Kodaň. V play off Evropské ligy ovšem klub z Tallaght Stadium uspěl proti Partizanu Bělehrad. V roce 2022 se pak kvalifikoval do základní skupiny Konferenční ligy, když neuspěl ani v jednom ze dvou vyšších pater kontinentálních pohárů.

Poprvé se Rovers s českým týmem v Evropě setkali v Poháru vítězů pohárů v sezoně 1978/79, kdy dvakrát prohráli (1:3 a 0:3) s Baníkem Ostrava. Na počátku nového tisíciletí pak sehráli dvě utkání se Slovanem Liberec v rámci poháru Intertoto, ale ani přes Severočechy se jim nepodařilo dostat dál. V tomto případě si připsali dvě prohry 0:2.

Naposledy pak Shamrock změřil síly s Mladou Boleslaví, když na sebe obě mužstva narazila ve druhém předkole Evropské ligy v ročníku 2017/18. Středočeský klub triumfoval jak na Tallaght Stadium (3:2), tak na domácí půdě (2:0).

Opory týmu

V minulé sezoně se Shamrock udržel na špici tabulky i přes mnohá zranění, která sužovala jeho klíčové hráče. Zdravotní trable ovšem přesahují i do aktuálního ročníku. Mimo je například záložník Aaron McEneff, jenž v Dublinu hostuje z australského Perthu. Vedení i fanoušci si od navrátilce určitě slibovali více, než kolik toho zatím na Tallaght Stadium předvedl. Za šest utkání má bilanci 0+0 a v současné době je ze zdravotních důvodů mimo hru.

Proti Spartě bude navíc záloha Hoops oslabena o největší hvězdu týmu. Jack Byrne, opěvovaný dirigent a motor hry celého týmu, jehož by fanoušci nejraději sledovali i v národním týmu, viděl v úterním utkání s Víkingurem dvě žluté karty a v prvním vzájemném zápase si proti Letenským nezahraje. Uprostřed hřiště si tak svěřenci Larse Friise budou muset dát pozor zejména na kreativního Dylana Wattse.

V útoku dosud za očekáváními zůstal Graham Burke, jelikož v 17 duelech stihl dát jen dvě branky a jednu připravit. Ačkoli je 30letý forvard momentálně pro zranění nedostupný, měl by se brzy zotavit, a proti Spartě tak možná nastoupí. Na jeho místě ovšem září 21letý kmenový hráč Celtiku Johnny Kenny, který je jednoznačně největší ofenzivní zbraní Rovers. Právě on zajistil dvěma brankami postup přes Islanďany.

Personálně hůře obsazenou mají Rovers obranu, z jejíchž členů vyčnívá především Roberto Lopes. Rodák z irského Crumlinu má bohaté zkušenosti i na mezinárodní scéně, na níž naskočil do 30 zápasů za Kapverdy. V Shamrocku je od roku 2017 a patří ke stálicím sestavy trenéra Stephena Bradleyho.

A co říká na hru Irů sparťanský kouč Friis, který sledoval obě pohárová utkání proti Víkinguru? "Shamrock je klasický tým bojovníků, musíme tedy být připraveni na dvě bitvy. Pohárová utkání hrají s velkým srdcem. Oba góly vstřelili po rychlé přechodové fázi. Je to fyzický tým," uvedl na předsezonní tiskové konferenci.