Sparta zná soupeře pro předkolo Ligy mistrů, utká se s irským týmem Shamrock Rovers

Fotbalisté pražské Sparty už znají jméno soupeře pro druhé předkolo Ligy mistrů. Budou jím fotbalisté irského týmu Shamrock Rovers, kteří porazili Vikingur Rejkjavík 2:1. Český šampion začne dvojzápas příští úterý v Dublinu, odvetu odehraje o týden později na Letné.

V úvodním utkání, které se hrálo na Islandu, branka nepadla, ačkoliv jasnou převahu měl domácí výběr, který v procentuálním držení míče trumfl Shamrock v poměru 73 – 27. Vikingur nedokázal využít ani početní převahu, v 81. minutě se totiž po druhé žluté kartě nechal vyloučit Darrah Nugent.

Ve druhém utkání bylo jasněji už po dvaceti minutých hry, a to po dvou brankách Johnnyho Kennyho. Shamrock nakonec islandský tým Vikingur Rejkjavík porazil 2:1 a může se tak těšit na cestu do Prahy.

Statistiky utkání. Livesport

Sparťané budou proti Shamrocku obrovským favoritem. Rovers, kteří opanovali poslední čtyři ročníky irské ligy, už na české kluby v pohárech v minulosti narazili dvakrát. V sezoně 2017/18 vypadli po prohrách 2:3 doma a 0:2 venku ve 2. předkole Evropské ligy s Mladou Boleslaví a v roce 1978 dvakrát podlehli Baníku Ostrava.

Sparta ve 2. předkole vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Hlavní fázi prestižní soutěže si naposledy zahrála v sezoně 2005/06. Na cestě do ní by po případném úspěchu proti Shamrocku museli úřadující čeští šampioni přejít ještě přes další dva soupeře. Ve 3. předkole nemistrovské části začne kvalifikaci i druhý tým uplynulé prvoligové sezony Slavia.

Formát všech tří klubových soutěží UEFA včetně Ligy mistrů se od této sezony změnil. Hlavní fáze se již nebude hrát ve skupinách, ale jako jedna liga se všemi mužstvy.