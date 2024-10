V neveselé náladě mluvil na tiskové konferenci před středečním zápasem Ligy mistrů se Spartou trenér Manchesteru City Pep Guardiola (53). Nejprve dal kredit Spartě za její výkon v předchozím zápase soutěže ve Stuttgartu (1:1), ale pak dlouhé minuty mluvil o hráčích, kteří se mu podle něj zbytečně zranili při plnění reprezentačních povinností.

"Sparta hrála velmi dobře ve Stuttgartu, opravdu se mi líbil její přechod do útoku. Moc jsem o tom týmu dosud nevěděl, musel jsem mu proto věnovat v přípravě hodně času," řekl Guardiola na tiskové konferenci.

"Chceme za každou cenu vyhrát, protože letos bude nesmírně těžké v konkurenci Interu Milán, Barcelony, Realu Madrid, Dortmundu, Bayernu Mnichov nebo anglických týmů skončit mezi osmi nejlepšími a postoupit přímo do osmifinále," doplnil španělský kouč.

Celou tiskovou konferencí se jako červená nit vedly dotazy na zranění hráčů Citizens a kdy se vrátí zpět do hry.

"Rodri, Oscar (Bobb) jsou mimo dlouhodobě, Kevin (De Bruyne) ještě není úplně fit, Kyle (Walker) na tom také není ještě dobře. To jsou čtyři absence, všichni hráči jsou pro nás klíčoví a obrovsky nám chybí. Navíc nyní hrajeme ve třech soutěžích najednou a musíme to zvládnout bez nich. Věřím, že do příštího zápasu už ale Kevin i Kyle zasáhnou," věří Guardiola.

Neodpustil si ale šťouchanec do představitelů UEFA, kteří vymysleli Ligu národů.

"Mrzí mě každopádně, že se Kyle zranil v zápase Anglie v obyčejném, pro mě přátelském zápase, kde o nic nejde. Nenuťte mě ale mluvit o zápasech reprezentace, není v mé moci zakázat hráčům reprezentovat, i když se většinou bohužel stane, že se vrátí někdo z nich zraněný," nebral si servítky.

"Důležité je pro mě mít zdravé hráče. Když máte zraněné hráče, nehrají. A když víc hráčů kvůli zranění nehraje, můj tým prohrává. Takže já nechci, aby docházelo k jejich zraněním ve zbytečných přátelských zápasech, i když jde o reprezentaci," dodal Guardiola.

Vrátil se ještě k nedělní ligové výhře 2:1 na hřišti Wolverhamptonu. "Jsem víc než šťastný, že jsme ten zápas zvládli. Není jednoduché pro žádný tým, když soupeř brání téměř od začátku. My jsme na to ale zvyklí a jsem rád, že jsme si s tím i bez zraněných hráčů nakonec poradili," přiznal.

"Je strašně těžké vyhrát jakýkoliv zápas v Premier League, troufám si říci, že by každý z týmů v lize mohl hrát v evropských pohárech. A my musíme tyhle týmy dokola porážet a porážet, abychom obstáli v konkurenci Liverpoolu, Arsenalu a dalších týmů. Jsme šťastní z výhry, ale je teprve říjen, čeká nás spousta práce," doplnil trenér Citizens.