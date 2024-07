Spartu v další fázi kvalifikace LM čeká FCSB, rumunský mistr vyřadil Maccabi Tel Aviv

Sparta se o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů utká s FCSB. Rozhodl o tom středeční triumf rumunského mistra nad Maccabi Tel Aviv 1:0 v Budapešti, kde izraelský šampion dočasně hraje domácí evropské zápasy. První utkání v Bukurešti skončilo 1:1. Úřadující čeští šampioni vstoupí do 3. předkola milionářské soutěže domácím duelem v úterý 6. srpna, odveta je na programu týden poté.

Ve vyrovnaném dvojutkání měla lehce navrch někdejší Steaua Bukurešť, o postupu však rozhodl až v 90. minutě odvety belgický záložník William Baeten.

Sparťané po úterním postupu přes Shamrock neřešili, koho jim odveta postaví do cesty. "Žádného z těchto soupeřů nepreferujeme. Jsme docela pověrčiví, minule jsme si vybírali Liverpool a víme, jak to dopadlo. S čistou hlavou se podíváme a uvidíme, co bude dál," prohlásil David Pavelka po úterním vítězství 4:2. "Mám kolem sebe skvělé lidi, kteří sledují oba týmy. Prioritou je ale teď páteční zápas s Duklou," dodal trenér Lars Friis.

FCSB, bývalá Steaua Bukurešť, má za sebou řadu soubojů s českými kluby. V roce 2016 rumunský celek Spartu ve stejné fázi kvalifikace Ligy mistrů vyřadil po remíze 1:1 na Letné a domácím vítězství 2:0.

Statistiky utkání. Livesport

O sezonu později vypadla ve 3. předkole s FCSB také Plzeň. Při premiérové účasti ve skupině prestižní soutěže v roce 2007 se se Steauou utkala Slavia s bilancí domácího vítězství a venkovní remízy.

Naposledy FCSB narazil na českého soupeře před čtyřmi lety, v kvalifikaci Evropské ligy podlehl Liberci 0:2, kvůli koronavirové nákaze v mužstvu ale tehdy nastoupil ve značně oslabené sestavě.

Sparta odehraje úvodní domácí utkání 3. předkola LM 6. srpna a odvetu v úterý 13. srpna. Závěrečné předkolo je na programu hned v následujících dvou týdnech.

Výsledky kvalifikace Ligy mistrů