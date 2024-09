Pod dnes už slavnou značku Red Bull Salcburk patřil pět let. Český brankář Adam Stejskal (22) prošel vyhlášenou akademií, v níž se potkal s Erlingem Haalandem, Dominikem Szoboszlaiem či Benjaminem Šeškem, a v prvním týmu dokonce plnil roli dvojky. Nyní rodák z Brna hájí tři tyče rakouského Tirolu a sám se na svého předchozího zaměstnavatele připravuje jako soupeř. "Zápas se Spartou budu sledovat se zaujetím a pokusím se z toho něco vzít. Salcburk bude podle mě 90 minut nebezpečný," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy člen širšího kádru reprezentační jednadvacítky.

Adame, vy už sice druhou sezonu působíte v Tirolu, ale k Salcburku máte i díky jeho přednostnímu právu na váš odkup blízko. Jak jste prožíval, když Red Bull po 10 letech nezískal ligový titul?

"Samozřejmě to pro mě bylo překvapení. Vlastně asi pro všechny v Rakousku. Upřímně ale musím říct, že Sturm Graz byl Salcburku každým rokem blíž a blíž. Myslím si, že je to normální. Red Bull měl hodně zraněných a Sturm zvládal zápasy, který by třeba výsledkově zvládat neměl. Právem tak získal titul."

A měl jste zprávy z klubu? Jak moc velký průšvih to byl?

"Minulá sezona byla pro Salcburk celkově komplikovaná. Už po prvním zápase odešel trenér Jaissle do Saúdské Arábie, takže nový trenér přišel až po přípravě. S ním se asi pět kol před koncem rozešli, protože bylo jasné, že nezískají titul. Na konci sezony pak tým vedl kouč z Lieferingu. Navíc odešel sportovní ředitel do Bayernu. Abych ale odpověděl… Po sezoně se rozhodli kompletně změnit realizační tým. Nazval bych to začátkem nové éry."

V čem Salcburk podle vás oproti minulým sezonám zaostával za Sturmem?

"Podle mě ztrácel zápasy a body s týmy, se kterými to dříve vůbec nebývalo zvykem. Když Red Bull v minulosti ztrácel body, tak to bylo proti Sturmu, Rapidu, zkrátka ve vyhrocených zápasech. Teď si vybavuji, že ve skupině o titul Salcburk dokonce prohrál v Klagenfurtu, což bylo před třemi, čtyřmi lety nemyslitelné."

Ani nyní není hegemon posledních let stoprocentní, před reprezentační přestávkou totiž prohrál s Rapidem 2:3. Nedostává na svůj zvyk Salcburk příliš branek? Zatímco v posledních titulových sezonách jich dostal okolo 20 za celý ročník, nyní inkasoval ve čtyřech kolech už šest branek…

"Mají nového trenéra. V zápasech, které jsem zatím měl možnost vidět, hráli hodně nahoru, dolu. Hodně branek dávají, hodně dostávají. Vlastně tak, jak hrával Liverpool."

Slabinu v brankovišti bychom však asi hledat neměli, že? Aktuálně ho totiž stráží zkušený Janis Blaswich, který poslední dvě sezony chytal pravidelně německou Bundesligu za Lipsko…

"Bylo to pro mě velké překvapení, sezonu před tím totiž přišel jako volný hráč z LASKu Alexander Schlager, který je stále jednička v rakouském nároďáku. Moc jsem tento příchod tedy nepochopil, ale tím, že mají post brankáře zdvojený, tak tady problém rozhodně nemají."

A kde ano?

"Menší slabina by možná mohla být ve složení stoperské dvojice. Před sezonou odešel Strahinja Pavlovič do AC Milán a klub nyní rozvázal smlouvu s Oumarem Soletem, který chtěl přestoupit, ale nenašel si zájemce. Red Bull tak přišel o stoperskou dvojici a zatím nastupují kluci, kteří nemají s evropským fotbalem moc zkušeností."

A v čem naopak tkví největší síla Salcburku?

"Určitě v ofenzivě, intenzitě a inteligenci hráčů. Myslím si, že Red Bull má momentálně tři, čtyři top hráče a další tři, čtyři top možnosti na lavičce. Na Spartě budou 90 minut nebezpeční."

Působil jste po boku Haalanda, Szoboszlaie či Šeška. Když byste ale měl vypíchnout největší hvězdu aktuálního kádru, která by zmíněné trio mohla napodobit?

"Těch kluků, se kterými jsem hrál už tam dnes tolik není. Řekl bych Karim Konaté, ale ten zřejmě kvůli zranění nenastoupí. Zažil jsem Oscara Gloukha, který je neuvěřitelně technický a šikovný hráč. Češi ho ostatně potkali na minulém Euru U21. On je z mého pohledu jejich top hráč."

Statistiky Oscara Gloukha z minulé ligové sezony. Livesport / RB Salzburg

Jak ho zastavit?

"V Salcburku jsme byli společně jen půl roku. Myslím si, že Red Bull se nesoustředí jen na individuality, ale sází na sehraný systém, v němž jsou nebezpeční a variabilní všichni. Moc se na to nedá připravit."

V létě se Salcburk také plácl přes kapsu. Gadou z PSG či Clark z Liverpoolu jsou výrazné investice. Jak se speciálně tato jména v Rakousku skloňují?

"Popravdě ani tolik ne. Gadou myslím není ani na soupisce pro Ligu mistrů, je ještě hodně mladý. Bobby Clark ještě nenastoupil, ale je to hráč s obrovským potenciálem. Nevím jestli bude mít šanci se předvést už proti Spartě. Každopádně je to něco, co nebývalo úplně běžné. Red Bull dříve neinvestoval 10 milionů eur do jednotlivých hráčů. Zřejmě jde o nový směr, o reakci na uplynulou sezonu, která nevyšla podle plánu."

Zmiňovaný Clark se zařadil mezi historicky nejdražší posily klubu. Vedle něj z Anfieldu zamířil do Salcburku také Španěl Stefan Bajčetič a především nizozemský kouč Pep Lijnders, jenž dlouhá léta v Liverpoolu dělal asistenta Jürgenu Kloppovi. Co si o této cestě myslíte?

"Je to určitě zajímavé pro celý rakouský fotbal. Zároveň to ukazuje i na sílu Salcburku, který dokáže přivést na lavičku tak velké jméno. Nevím, zda by ostatní týmy mimo top pět evropských lig zvládly přivést trenérský štáb Liverpoolu mimo Jürgena Kloppa."

A jak na to nahlížejí v Rakousku? Jsou lidé na novou éru natěšení?

"To bych úplně neřekl. Všichni očekávají, že Red Bull získá titul. Je favoritem číslo jedna. Nemyslím si, že by to byla nějaká extra změna. Klub dokáže dlouhodobě najímat kvalitní lidi a celkově dobře fungovat."

Když byste měl kouči Sparty Larsu Friisovi poradit, s jakým herním plánem by měla Sparta na Salcburk vyrukovat, aby byla úspěšná?

"To nedokážu říct (směje se). Ta klasická šablona 4-4-2 s diamantem, kterou Red Bull po dobu mého působení hrál, už neplatí. Nový trenér praktikuje rozestavení 4-3-3 a upřímně zápas se Spartou budu sám sledovat se zaujetím a pokusím se z toho něco vzít, neboť v neděli nás Salcburk čeká v ligové soutěži. Budu se snažit něco pochytit."

Adam Stejskal o zápasu Sparta – Salcburk. Livesport / adam__stejskal

Stejně jako Sparta, měl i Salcburk o víkendu volno. Oba kluby tak do zápasu vstoupí po takřka třítýdenní pauze. Může to hrát nějakou roli?

"Oba týmy měly velký počet hráčů v reprezentaci, takže si myslím, že jim pauza přišla vhod. Očekávám, že se tím zvýší kvalita zápasu a obě strany budou mnohem lépe připravené, než kdyby o víkendu musely hrát ligové utkání."

Už bylo zmíněno, že Salcburk na vás má předkupní právo. Je návrat do elitního rakouského klubu jedním z vašich cílů?

"Určitě ano, ale zároveň to není něco, nad čím bych přemýšlel každý den. Nevadilo by mi ani, kdybych se posunul do jiného z větších týmů v Rakousku či v Evropě."