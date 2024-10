Takovou kvalitu jsem naživo ještě neviděl, prohlásil trenér Weiss. Sestava byla za odměnu

Přestože fotbalisté Slovanu na Manchester City nestačili a doma prohráli 0:4, podali Belasí dobrý výkon, kterým si rozhodně neudělali ostudu. Důkazem je, že zaplněné Tehelné pole odměnilo hráče potleskem vestoje. "Atmosféra byla fantastická a doufám, že to tak bude i v dalších duelech," řekl po utkání Vladimír Weiss starší (60).

Po závěrečném hvizdu předstoupil před novináře trenér Vladimír Weiss a velmi střízlivě zhodnotil utkání. "Proti takovému soupeři jsem ještě nikdy nehrál. V mých očích je to nejlepší tým na světě s nejlepšími hráči. Systematicky je to určitě nejlepší tým. Byla pro nás čest hrát proti takovému týmu. Je to jiný svět," řekl pro Nova Sport.

"Musíme být rádi už jen za to, že jsme v hlavní fázi Ligy mistrů, a tohle všechno je navíc. Užili jsme si to, ale také jsme trpěli. Paradoxně jsme měli první šanci zápasu, takže to mohlo být veselejší. Sestava byla za zásluhy, protože nastoupili ti hráči, kteří si to vybojovali. Robo Mak měl zranění, proto tam šel až v závěru," prozradil.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Před zápasem řekl, že by byl spokojený, kdyby diváci po závěrečném hvizdu hráčům zatleskali. To se také stalo, což Weisse potěšilo. "Diváci byli fantastičtí. Zatleskali i Vladovi, když střídal, mně udělali choreo k šedesátým narozeninám. Atmosféra byla fantastická a doufám, že to tak bude i v dalších duelech," pokračoval.

"Pro nás je to vysoká škola fotbalu. Hráli proti nám špičkoví fotbalisté, kteří mají hodnotu stovek milionů. Snažili jsme se, bojovali jsme. Něco takového jsem od soupeře čekal, ale takovou kvalitu jsem naživo ještě neviděl," nechal se slyšet zkušený kouč.

Slovan nyní čeká Girona. "Je to v podstatě béčko Manchesteru City. Hrají podobným stylem, také se snaží držet míč, mají vysoký presink. Pak tu máme AC či Stuttgart, to jsou všechno týmy ze špičkových lig, které jsou úplně jiné. Děkuji hráčům za jejich obětavost," dodal Weiss.