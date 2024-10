Arsenal ve šlágru Ligy mistrů přemohl PSG. Při dalším vítězství Brestu dvakrát pálil Sima

JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Souboj dvou soupeřů Sparty v Lize mistrů skončil další porážkou Salcburku, který schytal příděl 0:4 od Brestu. Francouzský tým, za který dvakrát skóroval někdejší útočník Slavie Abdallah Sima, naopak po úvodní výhře nad Sturmem Graz bere tři body i podruhé. Arsenal doma ve šlágru úterního programu přemohl PSG 2:0 a Leverkusen v dalším střetu těžkých vah přetlačil AC Milán 1:0. Barcelona zničila Young Boys 5:0, Dortmund Celtic dokonce 7:1 a bratislavský Slovan padl na Tehelném poli 0:4 s Manchesterem City, který Letenští vyzvou v dalším kole.

Senegalský útočník Sima je zatím ústřední postavou Brestu v reformované ligové fázi soutěže. Proti Sturmu vstřelil ve druhém poločase vítězný gól na 2:1. V Salcburku otevřel skóre v prvním poločase a znovu se jednalo o vítěznou trefu, ve druhé půli zvyšoval na 3:0. Francouzský tým se po přestávce prosadil třikrát a před večerními zápasy se posunul do čela neúplné tabulky.

Zatímco Pařížané v prvním zápase tohoto ročníku LM zvítězili, Arsenal ztratil v Bergamu dva body, a tak se dalo očekávat, že na domácím stadionu bude chtít zaváhání napravit. O tom svědčily už první minuty, ve kterých se Kanonýři nastěhovali na polovinu soupeře a přesnou kombinací ho nepouštěli do hry.

Počáteční tlak vyústil v první branku. Ve 20. minutě vyslal z levé strany Leandro Trossard krásný oblouček za obranu, kam si zabíhal Kai Havertz, jenž stihl hlavičkovat před vybíhajícím brankářem Gianluigim Donnarummou a rozvlnil síť.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hráči PSG se po inkasované brance snažili tlačit do útoku, ale jejich ofenziva měla velké problémy s dotěrnou obranou Arsenalu. Ve 35. minutě dostali domácí šanci kopat standardní situaci z pravé strany a ukázalo se, jak silný v tomto aspektu hry Arsenal je. Bukayo Saka nacentroval do malého vápna, kam si jeho spoluhráči naběhli tak šikovně, že Donnarumma neviděl vůbec nic a míč skončil za jeho zády. Gunners tak do pauzy odcházeli se zaslouženým vedením.

Byť byli na počátku druhého poločasu aktivnější Pařížané, byl to Arsenal, kdo měl na kontě největší šance, ale Gabriel Martinelli ani Declan Rice se neprosadili. Další dění patřilo Paříži, která dominovala na míči a po jedné akci dokonce trefila břevno. Na nic dalšího však tato převaha nestačila, a tak Arsenal dokráčel v výhře, jejíž základy položil v prvním poločase.

