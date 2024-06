Terzič o Sanchovi: V této sezoně předváděl neuvěřitelné výkony, pochybuji, že ho udržíme

Trenér Borussie Dortmund Edin Terzič (41) pochybuje, že se klubu podaří udržet útočníka Jadona Sancha (24), který je v německém týmu na hostování z Manchesteru United.

Borussia Dortmund nestačila v sobotním finále Ligy mistrů na Real Madrid a jedno z témat, o kterém se po utkání Terzič rozpovídal, byl právě Sancho. "Posledních šest měsíců předváděl neskutečné výkony. Samozřejmě mu nějakou dobu trvalo, než se po dlouhé pauze dostal zpět do formy. Ale bylo cítit, že jeho kvalita naší hře pomůže," řekl.

"Když jsme ho podepisovali, nemluvil jsme o budoucnosti, řešili jsme pouze současnou sezonu. Jsem opravdu šťastný, že je s námi. Hrát finále v jeho rodném městě, to pro něj muselo být speciální," vysvětloval Terzič.

"Je z něj cítit, jak moc je v klubu šťastný. Jsem velmi rád, že mohu s Jadonem spolupracovat. Zatím nevíme, co nám přinese budoucnost, ale jemu určitě další finále Ligy mistrů," uvedl jedenačtyřicetiletý trenér.

"Není snadné analyzovat posledních dvanáct měsíců, ale myslím, že za sebou máme sezonu se spoustou vzestupů a pádů. Finále Ligy mistrů je zajisté úspěch, ale na druhou stranu jsme měli spoustu zápasu, ve kterých jsme nepředvedli dobré výkony," prozradil po sobotním prohraném zápase s Realem.

Sanchovy poslední sezony. Livesport

"Po porážce panovalo v šatně velké zklamání. Co je na ní pozitivní je to, že jsme tu nebyli jen abychom odehráli finále, ale byli jsme tu od toho abychom to finále vyhráli. Byl to také poslední zápas sezony, je tu spousta hráčů, která se klub chystá opustit," oznámil Terzič.