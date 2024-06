Mým cílem a snem je vyhrát tureckou ligu, hlásí Mourinho po příchodu do Fenerbahce

Takový trenérský velikán zřejmě ve Fenerbahce nikdy nebyl. Před několika dny se vedení klubu rozhodlo angažovat Josého Mourinha (61), který vůbec poprvé v kariéře okusí, jaké to je šéfovat tureckému celku. Fanoušky po svém jmenování na své tiskové konferenci žádal především o čas. A zároveň jim vzkázal, že konečně hodlá uzmout pro klub ligové prvenství.

Během letošního ročníku měli Sari Kanaryalar ke zdárnému podnikání velmi dobře nakročeno. Od samého startu si napříč všemi soutěžemi zapsali hned devatenáct vítězství, první porážku utrpěli až na začátku listopadu loňského roku. Vysoký standard se snažili udržovat hlavně na ligové scéně i nadále, přesto na řadu přišlo několik zaváhání. A ani úctyhodných 99 bodů na triumf v Süper Lig nestačilo, úhlavní rival Galatasaray byl prostě ještě o kousek lepší.

Jakkoli se lodivod Ismail Kartal snažil o dobrou prezentaci, žádnou cennou trofej klub neurval. A právě kvůli nim se Fenerbahce rozhodlo angažovat světoznámého portugalského stratéga.

"Byl jsem v šesti finále evropských pohárů a pětkrát jsem vyhrál. Lidé si hned myslí, že je to něco výjimečného. Já ale tvrdím, že musíme jít kupředu krok za krokem," varoval, že jen jeho příchod a úspěšná minulost automaticky a okamžitě nezaručí potřebné vítězství.

Bude každopádně novému angažmá plně oddán. Především na domácí scéně chce ukončit desetileté čekání na ligový titul. "Tohle triko, co budu nosit, bude součástí mojí kůže. Tohle přirovnání je to, které definuje mou mentalitu. A definuje zároveň tu mentalitu, kterou chci, aby tu všichni měli," uvedl. "Dosud jsem pořád vtipkoval a povídal všem o tom, že jsem jen José Mourinho. Právě teď už chci říkat, že jsem koučem Fenerbahce. To je to, čím hodlám být,” dodával.

Druhé místo v Süper Lig z uplynulé sezony vyneslo Feneru kvalifikaci do Ligy mistrů. Z krátkodobého hlediska je určitě tahle meta jasnou prioritou, postup na tuhle frontu by byl pro Mourinha minimálně velmi dobrým začátkem.

"Bude to těžké. Zejména proto, že času na přípravu nebude mnoho," pokračoval. "Nechci nic slibovat. Je ale zřejmé, že hlavním cílem a hlavním snem je vyhrát tureckou ligu, a to s tím největším respektem k těm, které v tomto boji uspěli v předchozích letech," uzavřel Mourinho.