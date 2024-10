Ulich před derby favorizuje Slavii. Nároďák? Je mi líto Haška, z čeho musí vybírat, řekl

Bývalý záložník Slavie a reprezentant Ivo Ulich (50) věří, že červenobílí potvrdí dobrou formu ze začátku sezony také v nedělním ligovém derby se Spartou. Padesátiletý odchovanec Hradce Králové v rozhovoru uvedl, že rozumí rozhodnutí trenéra Jindřicha Trpišovského (48), který ve čtvrtečním utkání Evropské ligy s Ajaxem rozložil zátěž na více hráčů.

Svůj bývalý tým Ulich nadále pozorně sleduje a k aktuálním výkonům Slavie nemá výhrady. "Myslím, že teď musí v Edenu panovat spokojenost. Začátek sezony Slavii vyšel, kluci mají formu a jsou relativně všichni zdraví, i když trenéři by jistě uvítali s ohledem na pár absencí ještě širší výběr. Proti Ajaxu někteří méně vytížení hráči ukázali, že kádr je rovnocenný, což je dobrá zpráva i před derby," řekl Ulich po losu třetího kola MOL Cupu, jehož se ujal spolu s bývalým sparťanem Janem Kollerem.

"Slavia hraje doma a myslím, že aktuálně je přece jen v o něco lepší formě a rozpoložení než Sparta," uvedl Ulich.

Trenér Jindřich Trpišovský nicméně po remíze 1:1 s Ajaxem čelil dotazům, jestli pět změn v obvyklé sestavě nebylo příliš. Potřebná údernost se zvýšila až poté, co po hodině hry poslal na hřiště hned čtyři opory najednou.

Preview derby Slavia – Sparta. Livesport

"Rotace je věčné téma, to je jasné. A většinou se posuzuje podle výsledku, jestli byla rozumná, nebo ne. Za mě bylo rozhodnutí trenéra v pořádku. Zápas s Ajaxem měl dva rozdílné poločasy. V prvním byli lepší hosté, ve druhém už jasně Slavia. Myslím, že kdyby se hrálo ještě dalších pět minut, vyhrála by. Pět změn v sestavě je hodně, i já jsem byl překvapený, ale chápu to," uvedl rodák z Opočna, který v sešívaném dresu dvakrát vyhrál domácí pohár a z Edenu se dostal i do národního týmu.

Velký počet změn byl ovlivněn jedním z vrcholů domácí soutěže. "Derby je pro vývoj ligy samozřejmě velmi důležité. Pokud Slavia vyhraje, vedla by již o šest bodů, což by byl dost výrazný náskok. Ve hře už je v této sezoně přímý postup do Ligy mistrů a příjmová stránka z ní není ani pro Slavii nezanedbatelná," poukázal.

Vršovičtí jdou do derby s tříbodovým náskokem, na druhou stranu Spartě se zatím daří v Lize mistrů, která Slavii v kvalifikaci těsně unikla. Favorit se hledá těžko. "Snad jím je Slavia, že hraje doma. Ale je to ošidné. Jako hráč jsem zažil, že jsme derby vyhráli, když byl favoritem právě soupeř. V derby se to maže. Spíš mám obavy, aby nepřevládly emoce jak na hřišti, tak v hledišti, abychom viděli pěkný zápas. Některá derby se v poslední době moc nepovedla," uvedl Ulich.

Pořadí v čele tabulky Chance Ligy. Livesport

Červenobílým bude přát, aby se dostali do šestibodového trháku. "Máme pořád teprve začátek sezony. Ale jak obě "S" s jinými soupeři moc neztrácejí, šlo by o náskok, který by se Spartě přece jen dost těžko smazával."

Mrzí ho, že ačkoliv má český fotbal čtyřnásobné zastoupení v ligové fázi evropských pohárů, reprezentace je v útlumu. Na letošním Euru v Německu vypadla už ve skupině, Ligu národů otevřela debaklem v Gruzii.

"Je to těžké. Legionáři ve velkých ligách málo nastupují a také v předních klubech domácí ligy bych čekal víc českých fotbalistů. Slavia a Sparta se teď mohou považovat za evropské týmy, ale s velkým počtem cizinců na úkor českých hráčů. Podle mého máme nedostatek v obou skupinách. Jak mezi legionáři, tak mezi domácími hráči. Trochu mi je tedy líto trenéra Haška, z čeho musí vybírat," dodal Ulich.