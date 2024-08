Víkend na nás stopy nezanechá, věří Panák před odvetou s Malmö. Chce navázat na výkon ve Švédsku

Kapitán fotbalové Sparty Filip Panák (28) už ani nedoufal, že by se někdy mohl přiblížit na dosah účasti v Lize mistrů. Vážné zdravotní problémy během kariéry ale překonal a v úterý večer povede na hřiště české šampiony, až v odvetě 4. předkola přivítají Malmö, na jehož hřišti Letenští zvítězili 2:0. Obránce na tiskové konferenci uvedl, že pokud mužstvo nastoupí s čistou hlavou, věří v postup.

Výsledek ze Švédska dává Pražanům velkou šanci. Na Letné si mohou dovolit i prohrát o jeden gól. "Soupeř musí dohánět, ale čekám podobný zápas jako u nich. Chceme být víc na balonu. Hlavně musíme dostat do hlavy, že před našimi lidmi chceme vyhrát, ne, že máme náskok. Když do odvety půjdeme s čistou hlavou, věřím, že ji zvládneme vítězně," řekl osmadvacetiletý Panák.

Sparta čeká na návrat do Ligy mistrů dlouhých 19 let. Když ji na podzim 2005 hrála naposledy, bylo rodákovi z moravskoslezského Příboru teprve deset a neměl ani tušení, co se bude odehrávat letos v létě. "Věděl jsem samozřejmě, co je Liga mistrů. Hlavně však bylo po Euru 2004, které všechny zasáhlo. Mě obzvlášť. Fotbal jsem tehdy sledoval spíš globálně. Díval jsem se na největší týmy na světě, Real Madrid, Manchester United a podobně. Nepamatuji si detaily, ale pro mě bylo nejvíc ME 2004," zavzpomínal stoper.

Statistiky úvodního zápasu. Enetpulse

Na Letnou přišel v lednu 2019 se zraněným kolenem, kvůli němuž musel podstoupit několik operací. Dokonce mu vážně hrozil předčasný konec kariéry. Teď se po všech peripetiích jako kapitán týmu sahajícího po Lize mistrů vydrápal až na vrchol své cesty.

"Určitě, už v to nikdo nevěřil, že se to může stát. Ale doufám, že nic nekončí. Co tu jsem, Sparta se ve všem obrovsky zvedla nejenom hráčsky, také přes management, PR a lidi v kancelářích. Jsem rád, že jsem mohl být součástí horších chvil a teď i lepších. Věřím, že to bude pokračovat," poukázal hráč, který má v české lize bilanci 134 startů a 9 gólů.

Sparta v Malmö soupeře zaskočila, švédský šampion byl z průběhu utkání evidentně frustrovaný. "Věřím, že na to můžeme navázat. Byli jsme od trenérů velmi dobře připravení a plnili taktiku. Věřili jsme si, za mě to byl výborně takticky zvládnutý zápas. Vyspělý výkon, nikam jsme se nehnali a nejančili," vyzdvihl Panák.

V sobotu ovšem jeho tým s devíti změnami v sestavě jen remizoval se Slováckem (2:2) a v domácí soutěži na podzim poprvé ztratil. "Myslím, že víkend na nás stopy nezanechá. Zhodnotili jsme si v kabině, co bylo špatně, kde se stala chyba. Trochu nešťastné utkání, nevstoupili jsme do něj dobře. Věřím, že zítra půjdeme do odvety s čistou hlavou," řekl kapitán.

Veljko Birmančevič nicméně hned po utkání v televizním rozhovoru tvrdě kritizoval přístup některých spoluhráčů. "Myslím, že spolu všichni vyhráváme i prohráváme. Je to celkově o týmu, i hráči na lavičce a na tribuně si to uvědomují. Všichni víme, že jsme měli vyhrát, nebylo pak třeba něco speciálně říkat. Spousta kluků má sebereflexi, vyhodnotí si to sami. Věřím, že se to nebude opakovat a budeme pokračovat dál jako předtím," ujistil Panák.