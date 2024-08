Lafata před odvetou Sparty s Malmö: Mohl by to být rok velkého zúčtování

Bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata (42) věří, že jeho následníci zužitkují náskok 2:0 z Malmö a po úterní odvetě 4. předkola doma oslaví postup do Ligy mistrů. Letenští na něj čekají 19 let. Nejlepší střelec v historii české ligy dal stejnému soupeři v roce 2014 hattrick, ani to ale tehdy nestačilo. V rozhovoru s ČTK neskrýval, že by postup přes Malmö bral jako určitou satisfakci.

Úvodní duel zvládl český mistr nad očekávání. Po úvodní vlastní brance Jense Strygera přidal gólovou pojistku Matěj Ryneš. "Nechci nic zakřiknout, kluci uhráli venku vynikající výsledek. Ale zatím jsme v poločase, ještě není nic hotové. Malmö je vynikající tým, to se i v prvním zápase ukázalo," poukázal Lafata. "O něčem svědčí, jak v minulém předkole dokázalo postoupit po obratu a prodloužení v odvetě v Soluni. Pro Spartu může být také výstrahou, jak (v odvetě 3. předkola) vedla v Bukurešti nad FCSB 3:0, ale nakonec bylo z odvety drama. Má však kvalitu, aby Malmö vyřadila a postoupila," uvedl dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentant.

V roce 2016 zažil, když Spartu vyřadila Steaua. Teď ji, byť pod novým názvem, pražský klub předčil. Lafata to bere jako dobré znamení. "Rumunům to kluci za nás vrátili, teď je na řadě Malmö. Mohl by to být rok velkého zúčtování. Doufám v něj nejen já, ale všichni fanoušci Sparty. Doma jsme si tenkrát taky dali první gól vlastní (Radoslav Kováč nešťastně tečoval nepříliš nebezpečnou Forsbergovu střelu), teď se to přihodilo jim," srovnal vyhlášený kanonýr.

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

"Doufám, že se to otočí a Sparta uspěje. Také za minulý rok, kdy byla blízko k postupu přes Kodaň. Odveta na Letné měla z diváckého pohledu úplně všechno, jen se špatným koncem. Tak věřím, že loni si kluci smůlu vybrali a teď postoupí," připomněl loňské vyřazení.

V rudém dresu získal domácí titul, Ligu mistrů si ale nezahrál. "Je to sen každého fotbalisty slyšet na hřišti známou znělku a narazit na nejslavnější týmy. Nám se to nesplnilo, o to víc fandím, aby to současný tým dokázal a zažil velké zápasy s velkými soupeři," řekl autor 198 gólů v české lize.

Malmö vstřelil hattrick

Před deseti lety hattrickem zavelel na Letné k obratu a výhře 4:2. Jenže v odvetě 3. předkola pak Sparta v Malmö prohrála 0:2. "Tehdy ještě rozhodoval větší počet gólů vstřelených na hřišti soupeře. Dvě branky inkasované doma byly moc. Když jsme skóre otočili, ke konci jsme měli ještě další šance. Odveta se nám moc nepovedla, ale doteď mám před očima šanci Radka Kováče za stavu 1:0. Po rohu hlavičkoval, míč šel snad od břevna do tyče, na čáru a ven. Kdyby dal gól, tak jsem přesvědčený, že bychom postoupili. Ale nestalo se. Rozhodly dva góly inkasované doma," zavzpomínal Lafata.

Sparta v sobotu v domácí soutěži jen remizovala 2:2 se Slováckem. "Je mi sympatické, že si žádný zápas neodkládá jako někteří jiní. Nám kvůli pohárům neodkládali nic. První poločas se Slováckem se nepovedl, ve druhém měli kluci velký tlak. Věřím, že remíza nebude mít na pohárovou odvetu žádný vliv," řekl.

Vytoužený postup by přinesl spoustu pozitiv. "Samozřejmě velký finanční zisk, ale myslím, že s penězi Sparta problém nemá. Hráči by v Lize mistrů získali obrovské zkušenosti, zažili by velké zápasy a jejich cena by samozřejmě patřičně vzrostla. A také opačně, pro vytipované posily by se Sparta stala atraktivní adresou," řekl Lafata.

Účastník dvou mistrovství Evropy v současnosti vede hodiny fotbalu pro kluky i holky na gymnáziu v Českých Budějovicích, jednou týdně pak má s mládežníky Dynama tréninky pro útočníky. A sám se dává po zranění dohromady, aby zase mohl v jihočeském krajském přeboru naskočit za Olešník.