Friis před bojem o Ligu mistrů: Ušli jsme velký kus cesty. Stres? Den zápasu strávím se synem

Jestliže před týdnem v Malmö sparťanský kouč Lars Friis (48) souhlasil, že ho čeká největší zápas kariéry, už to neplatí. Úterní odveta play off Ligy mistrů na Letné vše přebíjí. Dánský trenér však stres necítí. "Máme za sebou velmi dobré tréninky, udělali jsme taktický plán na zítra a nyní je to o tom, abychom se v posledních chvílích dobře připravili na zápas," pronesl den před bitvou o účast ve vysněné soutěži.

Teď už jde skutečně do tuhého, jak zvládáte stres před tak velkým zápasem?

"Čeká nás velký den, ale nic zvláštního před zápasem nedělám. Spí se mi dobře. Lehnu na polštář a spím, s tím problém nebude. Navštívil mě syn, takže se mu budu věnovat. Užijeme si spolu den. Ale ano, čeká nás velký zápas. Už minulý týden jsem odpovídal na dotaz, zda je to pro mě největší utkání kariéry."

Jak náročné bylo letní období, které pomalu směřovalo k tomuto okamžiku?

"Odehráli jsme jedenáct zápasů a jsme spokojeni s cestou, kterou jsme ušli, a s tím, co jsem viděl v těch zápasech. Všechen kredit za tuhle část jde za hráči. Vedli si úžasně, byli dobří na hřišti i v šatně a na Strahově."

Aktuální forma Sparty. Livesport

Po utkání v Malmö jste říkal, že se vám honí hlavou spousta myšlenek. Jak to dopadlo?

"Máme za sebou velmi dobré tréninky, udělali jsme taktický plán na zítra a nyní je to o tom, abychom se v posledních chvílích dobře připravili na zápas."

Jste obezřetní i z důvodů, že v Bukurešti to s FCSB byly nervy do samotného závěru a Malmö se dokázalo vrátit do utkání s PAOKem?

"Jen to dokazuje, že nic není rozhodnutého. Jsme před odvetou velmi pokorní. Je to pro nás privilegium hrát o postup do Ligy mistrů, ale víme, jak se nachystat a jak takový zápas odehrát."

Malmö opustil jeden z jejich nejlepších hráčů – Sebastian Nanasi. Ulevilo se vám trochu?

"Jako trenér nikdy nechcete přicházet o dobré hráče, to znám moc dobře. Malmö má ale i bez Nanasiho velmi dobrý tým a moc dobře víme, čeho jsou jejich hráči schopni."

Co tedy od Malmö očekáváte?

"Je to silný tým, což jsme sami poznali. Jsou dobří na míči, hodně ofenzivně ladění a těžce se jim střílí branky. Očekáváme podobný zápas jako ve Švédsku."

Jak moc důležité je pro vás domácí prostředí a vyprodaný stadion?

"Je to pro nás zcela zásadní. Fanoušci jsou naše velká síla. Stojí při nás při výhrách i prohrách. Jsem přesvědčený, že v úterý nás potlačí na samotnou hranu, abychom zápas zvládli. Dodávají nám velkou sílu. V Malmö byla fajn atmosféra, je to pěkný stadion, ale my moc dobře víme, že Letná umí být ještě lepší."

Je nová posila Albion Rrahmani připravený hrát?

"Sestavu vám neprozradím. Máme spoustu dobrých hráčů, kteří by si zasloužili hrát, ale zítra vyběhne velmi silná sestava. Kromě Imanola jsou všichni připraveni."