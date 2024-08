Zažije Liga mistrů česko-slovenský souboj? Slovan může svou zemi vrátit mezi elitu po 14 letech

Hráči Slovanu Bratislava mají po remíze 1:1 v Dánsku na dosah historický úspěch. Pokud se jim v domácí odvetě podaří zdolat dánský Midtjylland, zajistí si premiérovou účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Díky úternímu triumfu Sparty by se tedy fanoušci mohli dočkat Československého souboje.

Úřadující slovenský mistr je blízko a mohl na tom být ještě lépe. Na hřišti soupeře totiž po hodině hry vedl po prudké střele panamského obránce Cesara Blackmana, až o 20 minut později vyrovnal domácí Edward Chilufya. Na klíčový duel historie Slovanu se jeho hráči naladili nedělní výhrou 2:0 na půdě Banské Bystrice.

Šanci zařadit se mezi evropskou elitu jim pomohl získat asistencí arménský záložník Tigran Barseghjan. "Myslím si, že jsme připraveni. Máme dobrý tým s kvalitními hráči. Nebereme to jako životní šanci, jednoduše musíme udělat vše pro to, abychom si hlavní fázi zahráli. Někteří mí spoluhráči tu čest už měli, jiní ješte ne. Chceme Ligu mistrů dostat na Slovensko," řekl na předzápasové tiskové konferenci.

Jeho tým by měl hnát na zteč nabitý stadion na Tehelném poli, to je v případě Slovanu velká výjimka. "Pro fotbalistu je vždy skvělé hrát před plným stadionem. Právě to teď potřebujeme. Před fanoušky se člověku lépe běhá a vyhrává. Chtěl bych dopředu poděkovat příznivcům, že nás přijdou podpořit. Uděláme vše pro to, abychom je potěšili," dodal.

Pokud Slovan uspěje, vrátí svou zemi do Ligy mistrů po předlouhých 14 letech. Naposledy se to povedlo Žilině v sezoně 2010/11 na úkor pražské Sparty. Tým pod vedením českého kouče Pavla Hapala však po šesti porážkách s Chelsea, Olympique Marseille a Spartakem Moskvou nezískal ani bod a ve skupině F obsadil poslední místo.

Účastí v milionářské soutěži se mohou ze slovenských klubů pochlubit ještě FC Košice a Artmedia Petržalka. Právě s městským rivalem prošel do hlavní fáze v létě 2005 nynější lodivod Slovanu Vladimír Weiss. "Bylo to krásné období kariéry a rád na něj vzpomínám. Je to ale minulost, ze které se nedá žít," prohlásil.

O Midtjyllandu s respektem řekl, že má výborné a rychlé hráče. "My jsme zase zkušenější a starší. Rozhodovat může vášeň a právě zkušenosti. Také ale fyzička, jedna chyba nebo vydařená střela do šibenice. Nevím, jak to dopadne. Dva, tři hráči mají virózu, něco je v ovzduší, ale doufám, že budou moci nastoupit," sdělil kouč. Fanouškům slibuje, že na trávníku nechají hráči vše. "Doufám, že nás lidi na Tehelku dotlačí do takového transu, který nám dodá sílu a po zápase nám zatleskají."

Do odvety jde Weiss s čistou hlavou, nechce, aby byli jeho svěřenci přemotivováni. "Nebereme zítřek jako zápas desetiletí, nýbrž jako šanci přinést to, co jsem po mém příchodu na Slovan slíbil. Uvidíme, zda na Tehelné pole zavítají Barcelona či Real Madrid, nebo jiné silné týmy v rámci Evropské ligy, pokud neuspějeme."

Midtjylland se do skupinové fáze probojoval už v sezoně 2020/21 (poté, co vyřadil Slavii). Slovanu by mohlo hrát do karet, že jeho soupeř má mimo svůj stadion v Evropě mdlou bilanci – z posledních 13 utkáních venku vyhrál pouze jednou, a to letos v červenci na půdě slaboučkého andorrského mistra Santa Coloma...