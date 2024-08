Bratislavský Slovan lovil v Plzni, na roční hostování s opcí získal útočníka Metsoka

Idjessi Metsoko (22) po půlroce opouští Viktorii Plzeň. Tožský útočník bude do konce aktuální sezony hostovat ve Slovanu Bratislava, součástí dohody je opce na přestup.

Metsoko přišel do Plzně v únoru z druholigového Vyškova a v deseti soutěžních utkáních vstřelil dvě branky. Do sestavy se ale natrvalo neprosadil a v novém ročníku zasáhl do jediného zápasu.

"Idjessi u nás v tuto chvíli neměl takové herní vytížení, jaké by si představoval. Domluvili jsme se tedy na jeho hostování. Odchází do kvalitního klubu, který bude hrát evropské poháry. Přejeme mu, aby se mu na Slovensku dařilo," uvedl sportovní ředitel Západočechů Daniel Kolář.

Odchovanec francouzského Auxerre si může se slovenskými šampiony zahrát Ligu mistrů. Slovan je stejně jako pražské týmy Sparta a Slavia v závěrečném předkole milionářské soutěže, v němž ho čeká dánský Midtjylland.