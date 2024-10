Že mě Guardiola chtěl do Bayernu? Slyšel jsem o tom, smál se v Manchesteru Rosický

Jestli máte rád fotbal, musíte mít rád Tomáše Rosického (44). Tímto citátem Arsena Wengera zahájila reportérka TNT Sports ve středu večer předzápasový rozhovor před duelem Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Spartou právě se současným sportovním ředitelem a někdejší ikonou Arsenalu. Rosický zavzpomínal na léta v klubu, chválil jeho kouče a bývalého spoluhráče Mikela Artetu (42) a zároveň si pochvaloval, jak je nyní ve Spartě spokojený.

Reportérka Rosickému připomněla vůbec první gól za Arsenal, který vstřelil shodou okolností právě v duelu Ligy mistrů na hřišti Hamburku.

"První gól v novém klubu je pro vás vždycky výjimečný okamžik, pamatuju si na všechny v každém klubu, kde jsem hrál. Je to prostě něco, co nikdy nezapomenete. Co si pamatuju z toho v Hamburku? Že to byl hodně povedený gól," odpověděl Rosický s úsměvem od ucha k uchu.

Na otázku, co ho přimělo zůstat u fotbalu v roli sportovního ředitele Sparty, se rozzářil.

"Miluju fotbal, zápasy a samozřejmě tvůrčí stránku hry. A to souvisí s prací, kterou teď vykonávám, protože je to dost podobné s rolí, kterou jsem měl na hřišti. Jít se svým týmem stejným směrem, jít za nějakým cílem a mít plán, jakým ho dosáhnout. Miluju náš tým, naše hráče a o to víc mi záleží, abychom jako klub uspěli," uvedl.

Nejvíce ho reportérka rozesmála dotazem, zda je pravda, že o něj v roce 2013, když hrál ještě za Arsenal, stál právě současný trenér Citizens a tehdy kouč Bayernu Mnichov Pep Guardiola.

"Nevím, jestli je to úplně pravda, ale také jsem o tom slyšel, že o mě má Bayern zájem, máte pravdu. S Pepem jsem o tom ale nikdy nemluvil, takže se asi nikdy nedozvím, jestli to byla pravda," smál se Rosický a reportérka jej uklidnila, že si to spolu mohou po zápase vyjasnit.

Zazněla pochopitelně i otázka na to, co od zápasu se City očekává. "Je to pro nás skvělá možnost se poměřit s absolutním TOP týmem. Určitě víte, že Sparta hraje Ligu mistrů skoro po 20 letech, což je pro nás velká událost," podotkl.

"Už loni se nám v evropských pohárech dařilo, porazili jsme několik velmi dobrých týmů, ale také asi dobře víte, že jsme narazili na Liverpool a ten nás absolutně zničil. Jsem zvědav na to, jak můj tým bude reagovat na jiný anglický TOP tým, ale budu samozřejmě rád, když to dopadne lépe," uvedl Rosický, aniž by tušil, že výsledkem 0:5 se Sparta přiblíží březnovému debaklu z Anfieldu (1:6).

Poslední dotaz mířil na Arsenal a na jeho někdejšího parťáka z klubu Artetu, který nyní tým trénuje.

"Bavili jsme se už jako hráči v Arsenalu, co budeme dělat, až skončíme s fotbalem, a on už tehdy k trénování tíhnul. Měl kvality lídra už jako hráč, nedívím se, že se stal trenérem a že to dotáhl až do Arsenalu. Je strašně příjemné ho vidět sedět na lavičce a moc mu přeju, co se těsně nepovedlo poslední sezonu, tedy aby pro Arsenal vyhrál titul. Držím mu palce, myslím, že je to pro něj obrovská výzva," dodal Rosický.