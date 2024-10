Stoper fotbalistů Sparty Martin Vitík (21) se těžko vyrovnával s debaklem 0:5 na hřišti Manchesteru City ve třetím utkání ligové fáze Ligy mistrů, přestože věděl, že papírově největší favorit soutěže je kvalitativně jinde než obhájce českého titulu. V rozhovoru s novináři prohlásil, že navzdory brzké inkasované brance nepřemýšlel nad březnovým osmifinále Evropské ligy v Liverpoolu, kde Pražané prohrávali 0:4 už po 14 minutách hry.

Letenští po úvodním dějství ztráceli na Etihad Stadium pouze o jeden gól. "Po první půli to v šatně bylo takové, že jsme cítili, že to je celkem dobré na poměry mezi námi. Pak to bylo smutné," mínil jednadvacetiletý český reprezentant.

Po změně stran hosté během 58. až 68. minuty třikrát inkasovali, v závěru pak obdrželi pátou branku. "Je to nepříjemné, dostali jsme bůra na City. Ať už hrajete s kýmkoli, nechcete takhle prohrávat. Samozřejmě víme, že jsou jinde než my, ale pořád to nemůžu přijmout. Věříme, že to otočíme, že si z toho vezmeme pozitiva. Můžeme se z toho hodně věcí naučit," uvedl Vitík.

Spartě se proti "Citizens" nepovedl už začátek; po dvou a půl minutách prohrávala po trefě Phila Fodena. "Nepříjemný start, takhle jsme do toho určitě nechtěli vstoupit. Když dostanete takhle brzy gól, je to vždycky nepříjemné, ať hrajete jakýkoli zápas. Pak jsme se z toho oklepali a první poločas jsme odbojovali a dobře odpracovali," mínil sparťanský odchovanec.

Nad sedm měsíců starým debaklem 1:6 v Liverpoolu však po Fodenově brance nepřemýšlel. "Nemáte na to čas, soustředíte se na každou situaci a každý jejich náběh. Nebyl čas na takovéhle přemýšlení," prohlásil Vitík.

Mrzelo ho, že Sparta po změně stran nadějný výsledek neudržela a v krátkém časovém rozmezí třikrát inkasovala. "Je to nepříjemné. Cítíte, že už v podstatě nemáte šanci s tím výsledkem něco udělat. Jak to tam rychle padalo, tak bylo vidět, že jsou jinde," řekl Vitík.

Dvakrát se trefil Erling Haaland. Zvlášť na jeho první zásah se bude ještě dlouho vzpomínat, jelikož ho zaznamenal v akrobatické pozici ze vzduchu patou, přestože byl k brance otočený zády. "Dal nohu fakt vysoko. To umí jen on, proto je nejlepší," podotkl Vitík.