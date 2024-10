Budeme se snažit ho přesvědčit, aby zůstal, říká Völler k budoucnosti Nagelsmanna

MARIUS BECKERDPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Dlouhá léta vládl lavičce německého nároďáku Joachim Löw. V září 2021 jej nahradil Hansi Flick, aby po neúspěšných dvou letech došlo k další změně. Až s aktuálním koučem Julianem Nagelsmannem se skutečně začalo blýskat na lepší časy, i proto usiluje Německý fotbalový svaz (DFB) o prodloužení jeho smlouvy.

Kontrakt je platný do konce července 2026, tedy do světového šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku. Němečtí funkcionáři by si každopádně přáli, aby spolupráce s Nagelsmannem trvala ještě déle.

Fanoušci po Flickově působení přežili období plné neúspěchů a k Euru vzhlíželi se strachem. Poměrně rychle však bývalý šéf lavičky Bayernu dokázal na hřišti i mimo něj obrátit atmosféru zásadně k lepšímu. Letošní evropský šampionát sice pro Die Mannschaft skončil ve čtvrtfinále na Španělech, nicméně herně Němci nezklamalï.

S pozdějšími mistry Evropy vypadli po lítém boji. "Budeme se snažit Juliana přesvědčit o tom, že má smysl, aby tu ještě pár let zůstal. Vím, že se mu tady líbí. Ale pořád je to mladý kluk, který má možná ambice dělat něco jiného,” uvedl Rudi Völler, sportovní ředitel Nationalelf, pro německý týdeník Sport Bild.