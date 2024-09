Výkon, na který dlouho nezapomene. Tak vzpomíná dle svých slov Vladimír Coufal (32) na sobotní zápas v Gruzii (1:4). "Byli jsme neskutečně naivní. Přes tohle se dlouho nepřenesu," hlesl obránce West Hamu na pondělní tiskové konferenci před duelem s Ukrajinou.

Jak jste vstřebali výkon v Gruzii?

"Má to dvě roviny… Hrajete brzy další zápas, takže se musíte oklepat, udělat si rychlou analýzu, co bylo špatně… Většinou teda vše. Ale nemůžeme se soustředit na to, co bylo, ale spíš na to, co bude. Každopádně já se přes to nepřenesu asi ještě dlouho."

Statistiky zápasu. Enetpulse

Co vám nejvíc vadilo na výkonu?

"Nebudu říkat, že jsme nebojovali, i když to asi vypadalo jinak… Ale štve mě ta naše naivita. To, jak jsme řešili některé situace na hřišti… Nemluvili jsme na sebe. Nepředávali si hráče. Byl to bezkrevný výkon. Nikdy už takový výkon nechci vidět. To je asi tak vše, co k tomu mohu říct."

Jste pospolu už delší dobu. Nehrálo tolik nováčků. Kde se to vzalo?

"Nevím, jestli jsme zkušené mužstvo… Když se podíváte, kolik mají startů Matěj Kovář, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí… To není moc velké číslo. Když jsem začínal, také jsem se musel chvíli učit. Sbíral jsem zkušenosti od Bořka Dočkala, Thea Gebre Selassieho či Marka Suchého. Asi to bylo fakt na nás, abychom zareagovali my starší a něco udělali. Beru to na sebe. Byla to chyba."

Coufal o zápase s Gruzií. Livesport / Profimedia

Hrajete i za trenéra?

"Uvědomujeme si zodpovědnost. Trenér není na hřišti, tam jsme my, a když nebudeme hrát dobře, tak to vždycky odnese trenér. My ale hrajeme za celé Česko, aby na nás lidi mohli být hrdí. Když budeme mít výsledky, tak budou a bude v klidu i trenér. Uděláme vše proto, abychom proti Ukrajině předvedli diametrálně odlišný výkon."