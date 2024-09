První zápas po červnovém Euru fotbalové reprezentaci hrubě nevyšel. Češi inkasovali v gruzínském Tbilisi čtyři branky a ostudně padli 1:4. Už v úterý nastoupí v Lize národů podruhé – doma v Praze proti Ukrajině. Vzhledem ke slabému sobotnímu výkonu se dají očekávat změny v sestavě i taktice. O co by se mohlo jednat? Redakce Livesport Zpráv nabízí pět věcí, které by před utkáním měly projít revizí.

Dostat do hry Vitíka

Byla to jedna z bolestí v Gruzii. Velký prostor dostali hráči, kteří nenastupují ve svých klubech vůbec či dostávají minuty po drobtech. Ladislav Krejčí byl hned u dvou inkasovaných branek. Přijde o místo? Pokud budou chtít trenéři dostat do sestavy Martina Vitíka, jenž vypadá ve Spartě velmi dobře a pomohl jí do skupiny Ligy mistrů, místo mu bude muset uvolnit Krejčí či David Zima.

Obránce Girony však mají trenéři dlouhodobě výš. Dá se tak očekávat, že ukáží na slávistu, který proti Gruzii rovněž nepodal ideální výkon.

Emoce

Dostat čtyři góly v soutěžním zápase? Pro Česko málokdy vídaná věc. Za posledních 30 let se to národnímu týmu přihodilo jen třikrát. V Tbilisi se tak stalo počtvrté. Z českého týmu nešla vůbec žádná energie. Ani ta negativní. Nikdo nedal najevo, jak ho špatný výkon štve. Tým jel pořád ve stejném režimu.

I proto si situace žádá dodat do hry emoce. Dříve tuto úlohu plnil Michal Sadílek, nyní by jeho živelnou pozici mohl přebrat Lukáš Červ. Na jaře předváděl skvělé výkony v Plzni, na Euru však působil jen jako nevytížený člen výpravy. Teď by mohla přijít jeho šance.

Rychlost a odvaha

Václav Černý získal sebevědomí po přestupu do Rangers, Vasil Kušej zase nabírá formu v české lize. Oba jsou ryze křídelními hráči, kteří umějí rozevlát soupeřovu defenzivu. Oba jsou bleskově rychlí a silní v soubojích jeden na jednoho, což Čechům v Gruzii citelně scházelo.

Silnou stránkou zmíněných fotbalistů nejsou centry do vápna, nýbrž schopnost vytvářet nebezpečné situace kombinací či vlastní šikovností. V kombinaci s Patrikem Schickem by mohli být příjemným oživením české sestavy.

Bilance Vasila Kušeje v Chance Lize Livesport / Profimedia

Formace

Zůstanou Češi u trojkové obrany? Pravděpodobně ano. Čtyřku mají vyzkoušenou pouze z březnového testu v Norsku. V ostatních případech volil trenérský štáb formaci se třemi stopery. Všichni střední obránci, kteří jsou Haškovi k dispozici, mají z posledních měsíců zažitou trojkovou formaci. Přesto se nabízí položit si otázku, zda se jedná o dobrý nápad.

Čistě teoreticky by se dalo čtyřčlenné rozestavení postavit i nyní. Vypadat by mohlo následovně: Coufal, Vitík, Hranáč a pozici levého beka by obstaral Jaroslav Zelený. Do hry by se tak rázem dostali i křídelní hráči. Prostor pro ně existuje i ve formaci 3-4-3, ale Hašek tyto prostory obsadil Tomášem Čvančarou a Lukášem Provodem.

Kreativita

Český fotbal nemá tvořivé hráče. Tak vyzněla objednaná analýza Eura od nezávislé společnosti a potvrdil to i názor trenéra Ivana Haška. I když se v současné nominaci nenajde vyloženě kreativní středopolař, jenž by odpovídal představám moderního fotbalu, pořád se na soupisce dají najít šikovní hráči.

Adam Hložek, Václav Černý, Vasil Kušej či Pavel Šulc mají fotbalovost v sobě. Možná toho na hřišti neodběhají jako tradiční pracanti, ovšem nebojí se hrát. Chtějí zkusit něco vymyslet. Jde jen o to, aby byli zasazeni do správné taktiky a způsobu hry.