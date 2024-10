Český národní tým odehraje proti Albánii třetí ze šesti zápasů skupiny B1 Ligy národů. Reprezentanti chtějí soupeři oplatit porážku 0:3 z posledního vzájemného duelu před rokem v Tiraně v kvalifikaci Eura a o něco zvýšit šance na postup do elitní divize soutěže. Zápas bude speciální pro dvojici Qazim Laci a Indrit Tuci, kteří se s albánským mužstvem představí na Letné, sídle jejich Sparty.

V pondělí český tým uzavře říjnový sraz proti Ukrajině v jejím azylu ve Vratislavi. Svěřenci trenéra Ivana Haška chtějí v nadcházejícím dvojzápase napravit dojem z úvodního utkání skupiny v Gruzii, kde v září utrpěli debakl 1:4. Poté doma porazili Ukrajinu 3:2, poprvé po čtyřech zápasech zvítězili a stejně jako Albánie mají zatím na kontě tři body. Tabulku vede dosud stoprocentní Gruzie.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Liga národů zároveň dává reprezentacím dodatečnou šanci zahrát si o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

Video preview zápasu UEFA Ligy národů Česko - Albánie Livesport

Souboj s Albánií může být v boji o postup do elitní divize Ligy národů klíčový. Vloni v evropské kvalifikaci český tým ještě pod vedením předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého v domácím zápase proti balkánskému soupeři dominoval, ale z převahy vytěžil jen remízu 1:1. Ve venkovním duelu v Tiraně téměř na den přesně před rokem pak utrpěl debakl 0:3. Albánci kvalifikační skupinu vyhráli, český celek postoupil na šampionát do Německa z druhého místa.

"Pro všechny bude motivací chtít ukázat, že jsme lepší než Albánie. I když Albánie ukázala svou sílu především v zápase na domácím hřišti, kde hrála výborně. Je pro nás úkolem jim to vrátit," prohlásil Hašek, který převzal reprezentaci v lednu a na letním Euru s ní nepostoupil ze skupiny. Smlouvu má do konce nadcházející kvalifikace mistrovství světa.

Albánci stejně jaké český celek na evropském šampionátu skončili už po skupině a ze tří zápasů získali jen bod. Nový ročník Ligy národů rozehráli nečekaným vítězstvím 2:1 nad Ukrajinou v jejím azylu na Letné, poté však doma podlehli Gruzii 0:1.

Tabulka české skupiny Ligy národů. Livesport

"Opět po měsíci se vracíme do Prahy. Česko je silný soupeř. Snaží se hrát technicky a v sestavě má čtyři pět hráčů, kteří jsou velmi vysocí a silní ve vzduchu. Zároveň jde o fyzicky zdatný tým s rychlým přechodem do útoku," řekl brazilský trenér Albánců Sylvinho.

Český celek bude chtít prodloužit mimořádně úspěšnou domácí bilanci. Od září 2020 prohrál na svém stadionu jediný z posledních 20 duelů. "Čeká nás nepříjemný soupeř. Hrají rychle nahoru, mají rychlé přechody. To jsme viděli v jejich (vítězném) zápase s Ukrajinou. Takže tohle je potřeba si pohlídat. Ale věřím, že jsou rozhodně k poražení. Pomohl by nám první gól. Máme jim z minulých zápasů co vracet," řekl záložník Alex Král, který nastoupil při loňské remíze 1:1 s Albánií.

Šestadvacetiletý středopolař se potká se svým spoluhráčem z Espaňolu Barcelona obráncem Marashem Kumbullou. Křídelník Václav Černý zase působí se záložníkem Nedimem Bajramim v Glasgow Rangers. Nejvíce speciální ovšem bude utkání pro dvojici sparťanů v albánské nominaci, která s reprezentací zavítá na "svůj" stadion. Zatímco Laci má v národním celku na kontě už 32 startů, Tuci dosud za "áčko" nenastoupil.

Dá se předpokládat, že kouč Hašek vsadí na podobnou sestavu jako při vítězném zářijovém utkání proti Ukrajině, v němž dvakrát skóroval Pavel Šulc. V nominaci tentokrát schází nejlepší střelec aktuální reprezentace Patrik Schick. Kvůli trestu za žluté karty nebude moci proti Albánii nastoupit stoper Ladislav Krejčí mladší, hned v základní sestavě by se mohl objevit navrátilec do mužstva a nejstarší hráč Jan Bořil.

Utkání začne v pátek ve 20:45. Podle odhadů by mělo do hlediště na Letné dorazit nejméně 15 tisíc diváků, hostujících příznivců by tentokrát mělo být výrazně méně než v září při zápase s Ukrajinou v Edenu.