Hezké počasí, dobré jídlo, milí lidé. Král je z působení v Espaňolu nadšený

Fotbalista Alex Král (26) si pochvaluje dosavadní působení v Espaňolu Barcelona, kam v srpnu odešel z Unionu Berlín na roční hostování. Má radost, že v kádru nováčka španělské ligy pravidelně nastupuje, zároveň si myslí, že mu LaLiga sedí. Řekl to novinářům na srazu národního mužstva v Praze před zápasy Ligy národů s Albánií a proti Ukrajině.

"Jsem nadšený, život ve Španělsku je jiný, než co jsem znal doteď, hezké počasí, dobré jídlo, lidi jsou hrozně milí. Hlavně ze začátku mi v klubu všichni extrémně pomáhali, protože není jednoduché změnit angažmá, přijít do nové země a učit se nový jazyk. To mi dopomohlo k dobrému startu," uvedl šestadvacetiletý záložník.

Ve španělské lize odehrál všech úvodních devět kol. "S tím jsem do Espaňolu šel, že chci hrát, a když jsem mluvil s lidmi z klubu, bylo mi to slíbeno. Myslím si, že jsem tu šanci využil, a věřím, že budu nastupovat pravidelně i do dalších zápasů," prohlásil Král.

Klubové porovnání Krále se Součkem. Opta by Stats Perform

Španělská liga pro něj představuje čtvrtou zahraniční soutěž v kariéře. Dříve působil ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Unionu. "Určitě mi to sedí. Jestli víc, nebo míň, uvidíme po nějaké delší době, pořád jsme odehráli jenom devět zápasu," uvedl bývalý hráč Teplic a Slavie.

"Určitě mi to sedí v tom smyslu, že dokážu přinést větší intenzitu, která v našem týmu trochu chybí, co se týče náběhů, protože španělský fotbal obecně je hodně o krátkých přihrávkách. V dnešní době je třeba najít mix mezi běháním, náběhy a fotbalem. I díky tomu, že intenzitu můžu donést, tak mi španělská liga právě v Espaňolu sedí," podotkl Král.

Má pozitivní odezvu

Na své výkony má pozitivní odezvu. "Jsem za to rád, je vždycky příjemné slyšet takovou zpětnou vazbu k mým výkonům. Mít dobrý vztah s trenéry a lidmi z klubu a potažmo s fanoušky je hrozně důležité. Jsem rád, že jejich podporu mám," řekl rodák z Košic.

Espaňol už v sezoně oslavil tři výhry. Livesport

Mrzelo ho, že chyběl v nominaci trenéra Ivana Haška na letní mistrovství Evropy v Německu. "Každý hráč chce být na Euru, protože je to obrovský turnaj a krásná vzpomínka, když se na to podíváte zpětně na konci kariéry. Z tohohle pohledu mě to mrzelo. Návrat do reprezentace jsem bral velice pozitivně, těšil jsem se na sraz, protože jsem tady rád," uvedl Král, který se do národního týmu vrátil v září.

Po úvodní porážce 1:4 v Gruzii a vítězství 3:2 nad Ukrajinou čeká reprezentanty v dalším utkání Ligy národů v pátek na Letné Albánie, proti níž uhráli v kvalifikaci na letošní mistrovství Evropy ze dvou zápasů jen bod. "Je to nepříjemný soupeř. Hrají rychle nahoru, mají rychlé přechody. To jsme viděli i v jejich zápase s Ukrajinou (2:1), tohle je potřeba si pohlídat. Věřím, že jsou rozhodně porazitelní," prohlásil Král.