Kdo půjde do branky? Uvidíte v pátek, mlžil Hašek. U Bořila nehraje věk žádnou roli

Osm zápasů bez prohry na domácí půdě. Taková je bilance české reprezentace, přičemž Ivan Hašek (61) ji prodloužil duely s Arménií, Severní Makedonií a před měsícem bitvou s Ukrajinou. V pátek Liga národů pokračuje a český výběr se utkání s Albánií, které v posledních třech vzájemných duelech jednou podlehl, jednou s ní remizoval a výhru slavil jen v přátelském utkání před třemi lety. "Je to stěžejní zápas," varuje kouč národního týmu.

Berete utkání jako stěžejní pro další průběh ve skupině Ligy národů?

"Může být naprosto stěžejní. Je to jeden z klíčových zápasů, protože se hraje o postup do baráže na mistrovství světa. Doufám, že nás lidé podpoří a poženou nás k výhře."

U předchozích dvou zápasů s Albánií jste nebyl. Co jste vypozoroval, že by se mělo udělat jinak, aby nedopadly podobně?

"Samozřejmě jsem je viděl. Někteří hráči tam pořád hrají, byli na Euru, jsou konsolidovaní. Momentálně jim chybí maximálně dva hráči ze základní sestavy. Upozorňujeme tým na věci, na které si musí dát pozor a vycházíme především z posledních vzájemných zápasů."

Jak moc budete vycházet ze sestavy proti Ukrajině?

"Někteří kluci nám chybí, ale rádi bychom vycházeli z toho mentálního nastavení. To bylo správné. Co se týká hráčů, sestavu vám říkat nebudu. Uvidíte v pátek večer."

Tabulka skupiny B1. Livesport

Už jste zmínil, že několik hráčů chybí. Je složité skládat sestavu?

"Myslím, že máme jasno, jen potřebujeme doladit zdravotní stav hráčů. Obecně si myslím, že těch zápasů je na ně už moc. Do budoucna je neúnosné, aby absolvovali tolik zápasů a k tomu i cestování. Není to podle mě dobrá cesta."

Už víte, kdo bude v brance?

"My máme po konzultaci s trenérem brankářů Radkem Černým jasno a brankáři se to teprve dozví."

Minulý sraz byli za Matějem Kovářem Jiří Markovič a Adam Zadražil. Nyní jsou tu Antonín Kinský a Martin jedlička. Jaká je strategie nominací brankářů?

"Chceme mít vždy ty nejlepší. Na minulém srazu nebyl k dispozici Jedlička a Kinský jel s jednadvacítkou."

V týmu je hodně hráčů ze Slavie, navíc i další, kteří za ni v minulosti hráli. Budete jejich chemii chtít využít?

"Vždycky je to lepší, když se hráči znají a ví, co mohou jeden od druhého očekávat. Je to výhoda, ale já bych tým nerozděloval na slávisty, sparťany a další. V nároďáku se to maže."

A jak vnímáte pozici Jana Bořila, kterého jste nominoval až dodatečně?

"Beru ho podle výkonů a podle nich sem patří. Podává nadstandardní výkony. Věk v jeho případě nehraje žádnou roli."