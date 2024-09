Kosovská kauza Belmondo. Vedení reprezentace vyřadilo tři hráče včetně kata Slavie

Jako by nestačilo, že utrpěli doma debakl s Rumunskem 0:3. Trojice kosovských fotbalových reprezentantů – brankářská jednička Arijanet Muric (25) z Ipswiche a záložníci Edon Zhegrova (25) z Lille a Florent Muslija (26) z Freiburgu – si šla den po páteční výbuchu v Lize národů sednout do dvou hodin do rána do nočního podniku. Podobně jako loni na podzim v Olomouci trio Čechů – a i jejich kosovské kolegy potkal stejný trest. Byli okamžitě vyřazeni z kádru. Národní tým i bez těchto tří opor vyhrál v pondělí na Kypru 4:0.

Zhegrova je zřejmě největší kosovskou hvězdou, v živé paměti jej mají fanoušci pražské Slavie. Té dal v boji o Ligu mistrů dva ze tří branek Lille a měl záadní podíl na tom, že se sešívaní do milionářské soutěže letos nepodívají. Chvíli poté, co byl potrestán, si Zhegrova na Instagramu zrušil sledování stránky Kosovského fotbalového svazu a napsal: "Vrátíme se silnější. Díky všem, kteří mě podporují." Zároveň na svém profilu smazal většinu fotek a videí v dresu národního týmu.

Trojice totiž tvrdí, že neudělala nic, co by porušovala pravidla týmu, která nastavil jeho německý kouč Franco Foda. Podle Murice šli pouze na jídlo. "To rozhodnutí nebylo vůči nám fér. Pomluvy, které kolují, se nezakládají na pravdě," hájil trojici. Pravdou však zůstává, že hráči výrazně přetáhli večerku, navíc je takhle v Prištině fanoušci viděli během srazu národního celku už poněkolikáté.

Vedení reprezentace příliš situaci nepomohlo, neboť předzápasovou tiskovou konferenci zkrátilo ani ne na pět minut. A všechny dotazy na ožehavé téma přešli kouč Foda a kapitán Amir Rrahmani mlčením.

Kosovo na porážku 0:3 odpovědělo na Kypru jednoznačně a zvítězilo i díky jedné brance sparťana Albiona Rrahmaniho 4:0. Dvakrát skóroval Vedat Muriqi. Čisté konto udržel Visar Bekaj, který dostal letos šanci místo Murice teprve podruhé.