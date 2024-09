Komplikace pro Arsenal? Ödegaard nedohrál zápas s Rakouskem kvůli poraněnému kotníku

Kapitán norské fotbalové reprezentace a Arsenalu Martin Ödegaard (25) utrpěl v pondělním utkání Ligy národů proti Rakousku zranění kotníku, kvůli němuž duel nedohrál. Podle norského týmu si hvězdný záložník levý kotník podvrtnul.

Ödegaard se zranil v druhém poločase utkání, které Norsko v Oslu vyhrálo 2:1, při souboji o míč s Christophem Baumgartnerem. Po několikaminutovém ošetření muselo někdejší zázračné dítě světového fotbalu v 67. minutě střídat.

"To zranění vypadalo špatně i v kabině po zápase. Kvůli výronu kotníku nemohl pokračovat," řekl norské televizi norský reprezentační trenér Staale Solbakken. "Ano, je to výron, a my, co jsme hráli fotbal, víme, že by to s trochou štěstí mohlo dopadnout dobře, pokud nemá natržené vazy," dodal. Týmový lékař Ola Sand uvedl, že se Ödegaard v případě nejasností může v úterý podrobit vyšetření magnetickou rezonancí.

Ödegaard je důležitým hráčem Arsenalu i Norska. Livesport

Arsenal čeká po reprezentační pauze náročný týden s třemi zápasy na hřišti soupeřů. V neděli se "Kanonýři" představí na půdě svého největšího rivala Tottenhamu, o čtyři dny později zahájí působení v Lize mistrů v Bergamu a v neděli 22. září je čeká šlágr na stadionu úřadujícího mistra Manchesteru City.