Mikautadze zajistil Gruzii bod s Ukrajinou. Německo vyprovodilo Bosnu sedmi góly

Ukrajina neudržela v pátém zápase skupiny B1 Ligy národů náskok na hřišti Gruzie a bere bod za remízu 1:1. Hosté vedli díky brzkému vlastnímu gólu, který vybojoval Mychajlo Mudryk. Tým ze Zakavkazska vyrovnal v 76. minutě zásluhou Georgese Mikautadzeho. Německo rozstřílelo doma Bosnu a Hercegovinu 7:0 a postoupilo do čtvrtfinále. Nizozemsko si poradilo s Maďarskem 4:0, duel poznamenal kolaps člena realizačního týmu hostů a bývalého fotbalisty Ádáma Szalaie. Švédsko zdolalo Slovensko 2:1 a zajistilo si posun do ligy B.

Gruzie, která v posledních sedmi zápasech ve všech soutěžích nastřílela 20 branek, se od začátku pustila do útoku a jen úžasný akrobatický zákrok Anatolije Trubina zabránil tomu, aby odvážný dalekonosný pokus Chviči Kvaraccheliji skončil v horním rohu. Úvodní gól však padl na opačném konci Adjarabet Areny již po sedmi minutách hry, když se Mudryk propletl mezi obránci a Solomon Kvirkvelia nechtěně poslal míč do vlastní sítě za záda Giorgiho Mamardašviliho.

Po určité době, kdy se Jvarosnebi oklepávali z inkasoveného gólu, Kvaracchelija opět zkusil štěstí z dálky, jenže střela neapolské superhvězdy doplachtila vysoko nad bránu a skončila na tribuně. Mudryk, který asistoval u Kvirkveliova vlastního gólu, málem dostal své jméno na listinu střelců v 37. minutě, nicméně natažená noha Mamardašviliho zabránila hostům ve dvoubrankovém poločasovém vedení.

Domácí byli odhodláni vrátit se do hry a k ohrožení branky potřebovali pouhé čtyři minuty druhého poločasu, kdy se po střele Levana Šengelii blýskl kvalitním zákrokem Trubin. Kvaracchelija měl poté blízko k tomu, aby se zapsal do střelecké listiny, když dalším dalekonosným pokusem překonal Trubina, nicméně míč skončil jen na břevně.

Gruzínci se přece jen v 76. minutě vyrovnání dočkali. Střídající Mikautadze potřeboval pouhých devět minut, aby se prosadil střelou poté, co k němu Trubin vyrazil pokus Giorgiho Kočorašviliho. Přestože Gruzie v závěru vyvinula velký tlak, nakonec se jí druhpu branku přidat nepodařilo. Jvarosnebi se i tak dostali na první místo skupiny, jejich konečné umístění určí až poslední duel proti Česku v Olomouci.

Němci za výhrou v zápase i celé skupině mířili od prvních minut. Po 80 sekundách usměrnil centr Joshuy Kimmicha do sítě Jamal Musiala. Hosté věděli, že prohra znamená sestup do ligy B a snažili se tlačit dopředu. Domácí favorit však trestal každou chybu v obraně. Ve 23. minutě se do míče opřel Robert Andrich, jehož střelu neúmyslně tečoval Tim Kleindienst a Nikola Vasilj byl bez šance.

O 15 minut později už se zdál být výsledek zpečetěn. Wirtz přesně našel Havertze a třetí gól byl na světě. Bosňané už jen těžko hledali jakékoliv vnitřní odhodlání a když krátce po startu druhé půle přidal Wirtz z přímého kopu čtvrtou branku, bylo definitivně rozhodnuto.

Uplynulo sotva sedm minut a duo Wirtz, Havertz udeřilo znovu. První jmenovaný si počkal na vzdálenější tyči, dostal přesnou přihrávku a z dobré pozice se nemýlil. Po krásné individuální akci přidal šestou branku střídající Leroy Sané a třešničku na dortu zapíchl v 79. minutě Kleindienst. Bosna se tak v této soutěži loučí s ligou A, protože na třetí Maďarsko ztrácí před posledním kolem čtyři body.

Šestatřicetiletý Szalai zkolaboval v úvodu utkání v Amsterodamu. Maďarský svaz na sociální síti X uvedl, že jeho stav je stabilizovaný a je při vědomí. Po převozu do nemocnice podstoupil vyšetření. Oranjes po opětovném rozehrání zápasu rozhodli o výhře již v první půli, kdy se zásluhou proměněných pokutových kopů prosadili Wout Weghorst a Cody Gakpo.

Druhý jmenovaný tak navázal na úspěšné období v dresu Liverpoolu, kde se během posledních čtyř duelů prosadil hned čtyřikrát. Hráči v oranžových dresech si v přímém souboji zároveň zajistili postup mezi nejlepších osm týmů soutěže. Vedoucí tým skupiny, kterým je Německo, však již nemají šanci dohnat.

Švédové opařili Slováky z první akce zápasu. Hned ve třetí minutě se domácí prokombinovali obrannými liniemi, Alexander Isak vybídl Victora Gyökerese a hvězda Sportingu Lisabon pravačkou překonala Martina Dúbravku. Famózní útočník podtrhl svou neskutečnou formu a prosadil se podvanácté v posledních sedmi soutěžních duelech.

Vedení ovšem Švédové moc dlouho neudrželi. V 19. minutě si skákavý míč v pokutovém území srovnal Dávid Hancko a přesnou střelou k tyči vrátil Slováky do hry. Domácí až do přestávky drželi mírnou převahu, druhý gól však zatím vytěžit nedokázali.

Start druhého poločasu se velmi podobal tomu prvnímu, jelikož domácí celek znovu zhruba po třech minutách od rozehrávky skóroval. Gyökeres prokázal přehled, milimetrovou přihrávkou do běhu našel Isaka a vytáhlý útočník dostal svůj tým do vedení. Tentokrát ovšem nadále tlačil švédský výběr.

Těsně vedle mířil Dejan Kulusevski a Ken Sema nevyřešil svou šanci vůbec dobře. Definitivně pak v závěru rozhodla červená karta Milana Škriniara za druhý ostrý zákrok. Boj o vítězství ve skupině a postup o ligu výše tak vyhrálo zaslouženě domácí Švédsko. Útěchou pro slovenský celek mohla být alespoň jistota baráže.

Rovněž o vítězi skupiny B4 rozhodnou až poslední zápasy. Turecko nevyužilo šanci zajistit si s předstihem prvenství a po bezbrankové domácí remíze s Walesem je před ním nadále první o dva body. Island zvítězil 2:0 v Černé Hoře, která prohrála i pátý duel ve skupině.