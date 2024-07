Nejžhavější, ale nejobávanější křeslo Anglie. Pět trenérů, kteří mohou nahradit Southgatea

Gareth Southgate (53) rezignoval v úterý na post trenéra anglické reprezentace. Během osmi let dostal tým do dvou finále ME, obě ale skončila stříbrem. Rychle se začalo spekulovat o tom, kdo by mohl bývalého šéfa Middlesbrough na prestižní pozici nahradit. Anglická fotbalová asociace bude doufat v urychlené, i když zpočátku třeba jen krátkodobé řešení. Proč? Protože 7. září mužstvo čeká úvodní zápas Ligy národů proti Irsku. Livesport Zprávy přináší 5 tipů na nového lídra střídačky.

Graham Potter

Potter bude pravděpodobně favoritem sázkových kanceláří. Pokud by Anglie chtěli držet podobný stylu fotbalu, bývalý šéf Brightonu a Chelsea by mohl být ideální náhradou. Na Stamford Bridge sice zrovna nejlepší časy nezažil, ofenzivní fotbal postavený na mladých hráčích z Brightonu mu ale stále udržuje solidní pověst.

Potter během svého působení v Chelsea. Profimedia

S Potterem by Anglie mohla prakticky pokračovat tam, kde pod Southgatem skončila a znovu se pustit do boje o trofeje. S blížící se Ligou národů by to byla pro tým asi nejbezpečnější sázka. I když to není světový šampionát nebo titul z Eura, je to příležitost, jak napravit nedostatky na mezinárodním poli.

Potter je bez angažmá od dubna 2023, kdy byl propuštěn z Chelsea. Nedávno odmítl nabídku nizozemského Ajaxu. Spekuluje se ale, jak by zvládl u takového postu na mezinárodní scéně tlak veřejnosti.

Eddie Howe

Howe má ještě větší zkušenosti z Premier League, šéf Newcastlu je ale v současnosti spíš nedostupný. Práce trenéra na mezinárodní i ligové úrovni zároveň není běžná praxe a bylo by zvláštní, kdyby se taková situace vyskytla u klubu z Premier League vlastněného konkurenční zemí (Saúdská Arábie).

Šéf Newcastlu Howe. AFP

Newcastlu se ale v minulé sezoně nedařilo a Howe v St James' Parku není v komfortní pozici. Bývalý šéf Bournemouthu je už se službou vlasti spojován dlouho a nabídka od asociace by mohla být až příliš lákává na to, ji odmítnout. I když kolem Howea panuje spousta otazníků, jeho jméno určitě bude na jednacím stole.

Pep Guardiola

O šéfovi Manchesteru City Pepu Guardiolovi se mezi anglickými fanoušky jako o potenciálním Southgateově nástupci už nějakou dobu mluví. Jeho úspěchy v Premier League naznačují, že by taková změna Anglii prospět mohla, jelikož Southgateova "bezpečná" taktika fotbalu zřejmě tým posunula jen do finále, ne k vítězství.

Guardiola v hledišti Wimbledonu. Profimedia

Guardiola má se City smlouvu ještě na rok a příští léto by mohl toužit po nové výzvě. Nicméně je otázkou, zda bude mít Katalánec po skončení svého působení na Etihad Stadium chuť takovou roli přijmout. Pokud by se tak stalo, Anglie by byla nucena počkat a pro nadcházející ročník Ligy národů se spolehnout na dočasného manažera. Mezi adepty může figurovat Lee Carsley, který jako trenér reprezentace do 21 let v loňském roce vyhrál mistrovství Evropy.

Jürgen Klopp

Klopp je dalším velkým jménem, o němž fanoušci Anglie sní. Kloppův "heavymetalový" styl fotbalu by byl pro fanoušky naprostým opakem bývalého kouče. Stejně jako Guardiola ve své kariéře získal mnoho významných ocenění a FA by v něm mohla vidět muže, který Anglii konečně přiblíží k vidině zlata.

Klopp při rozlučce s Anfieldem. AFP

Nicméně se předpokládá, že má zájem v budoucnu převzít post trenéra Německa po Julianovi Nagelsmannovi a chce si tak udržet volný prostor. Navíc Klopp mimo horké křeslo v Liverpoolu není dlouho a dříve prohlásil, že mu dochází energie.

Sarina Wiegmanová

Nelze vytvořit seznam kandidátů na nahrazení Southgatea a nezahrnout osobu, která dosáhla s ženským týmem toho, o čem ten mužský zatím jen sní. Wiegmanová dovedla Anglii do dvou velkých finále, na mistrovství světa žen a na Euru žen, z nichž to druhé vyhrály právě lvice.

Wiegmanová v anglických barvách. Profimedia

Zatím není jasné, zda by si takový krok přála, ale stala by se první ženou v historii, která by vedla mužský národní tým. Anglický ženský tým se však nachází uprostřed kvalifikace na Euro 2025 a jeho nadcházející zápas se Švédskem by mohl být klíčový.