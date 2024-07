Anglie je po stříbrném Euru bez trenéra, Southgate končí po 102 zápasech

Gareth Southgate (53) po osmi letech končí ve funkci hlavního trenéra Anglie. Zkušený kouč, který dovedl Albion ke dvěma finále na Euru v řadě, vedl reprezentační výběr ve 102 zápasech. Tím posledním byl nedělní boj o titul se Španělskem, který jeho svěřenci prohráli 1:2. Fotbalová asociace v úterý oznámila jeho odstoupení na webu.

Southgate za anglickou reprezentaci hrával, jako trenér vedl tamní jednadvacítku a kormidla seniorského týmu se ujal v září 2016. Místo mu tehdy přepustil Sam Allardyce a kouč se svými svěřenci získal dvě velké medaile.

Albion dvakrát sahal po evropském zlatu a ve finálových zápasech nestačil na Itálii a předevčírem bylo nad jeho síly i Španělsko. Vedle toho se Anglie dostala až do semifinále světového šampionátu v roce 2018.

"Jako hrdý Angličan jsem měl tu čest hrát za Anglii a také ji vést. Znamenalo to pro mě všechno a dal jsem tomu maximum," uvedl Southgate v prohlášení. "Je však čas na změnu a na novou kapitolu. Nedělní finále v Berlíně proti Španělsku bylo mým posledním zápasem v roli manažera Anglie," dodal.

Southgate byl v uplynulých letech pravidelným terčem kritiky a na tom se nic nezměnilo ani během evropského šampionátu v Německu. Často mu byla vyčítána neatraktivní hra, horší výkony nebo například pozdní střídání.

"Do Německa jsme vzali kádr, který je plný mladých a talentovaných hráčů a v jeho silách je vyhrát trofej, o níž všichni sníme. Máme nejlepší fanoušky na světě a jejich podpora pro mě představovala celý svět. Teď už jsem jenom fanouškem Anglie a navždy jím budu. Děkuji, Anglie - za všechno," dodal.

Britská média od začátku tohoto týdne spekulují o tom, kdo by se případně mohl stát novým trenérem Anglie a v úvahu připadají jména jako Thomas Tuchel, Eddie Howe a Graham Potter, dalšími kandidáty jsou Steven Gerrard, Frank Lampard, Mauricio Pochettino nebo trenér tamní reprezentace do 21 let Lee Carsley.