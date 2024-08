Nominace na Ligu národů: Hašek na zápasy s Gruzií a Ukrajinou povolal tři nováčky

V nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové úvodní dva zápasy nového ročníku Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou jsou tři nováčci: gólmani Jakub Markovič s Adamem Zadražilem a obránce Matěj Ryneš. Trenér Ivan Hašek (60) povolal 23 hráčů, poprvé od svého lednového nástupu do funkce dal šanci záložníkům Lukáši Kalvachovi s Alexem Králem či útočníkovi Tomáši Čvančarovi. Reprezentace zveřejnila nominaci na tiskové konferenci v Praze.

Český tým nastoupí k prvním zápasům od nevydařeného mistrovství Evropy v Německu, kde nepostoupil ze skupiny. Hašek oproti šampionátu postrádá řadu hráčů ze zdravotních důvodů - nově mu vypadl obránce Tomáš Holeš. Do nominace se nedostal záložník Antonín Barák, který byl na Euru v posledním duelu s Tureckem vyloučen.

Reprezentanti si v Tbilisi 7. září zopakují souboj s Gruzií, s níž na šampionátu remizovali 1:1. O tři dny později pak přivítají Ukrajinu v pražském Edenu.

Vedle Holeše kvůli zranění chybějí v nominaci také brankáři Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem, i proto se dostalo na gólmanské nováčky ostravského Markoviče a královéhradeckého Zadražila. Z obránců ze zdravotních důvodů vypadli také Tomáš Vlček a David Jurásek, místo něj Hašek na levý kraj poprvé vybral Ryneše ze Sparty.

"Matěj podává velmi dobré výkony. Je vidět, že na mezinárodní úrovni chytá rytmus a tempo, jeho výkonnost neustále stoupá," řekl Hašek. "Co se týče gólmanů, nejvíce jsme to v posledních dnech řešili s trenérem brankářů Radkem Černým. On byl hlavní, kdo dával návrh na to, kdo bude nominovaný. Samozřejmě jsme to konzultovali. Vybrali jsme dva nováčky z řad ligových týmů. Bavili jsme se i o Tondovi Kinském, ale toho necháváme jednadvacítce," dodal Hašek, který převzal národní mužstvo v lednu.

Už na přípravném kempu v Rakousku před Eurem se zranil při jízdě na tříkolce středopolař Michal Sadílek. Z osobních důvodů schází pravý bek či záložník David Douděra, který řeší vážné onemocnění v blízké rodině.

"Máme dost zraněných hráčů. Euro určitě zanechalo na některých stopy, zápasy se hrály v obrovské intenzitě, to samé teď poháry. Někteří hráči jsou ťuknutí. Tomáš Holeš je ve stavu, že musí dostat odpočinek," řekl Hašek na adresu jednoho z kapitánů Slavie.

Reprezentanti rozehrají čtvrtý ročník Ligy národů a potřetí se představí ve druhé ze čtyř výkonnostních úrovní soutěže. Předloni si ještě pod vedením trenéra Šilhavého poprvé vyzkoušeli elitní Ligu A, ve skupině ale skončili poslední a sestoupili.

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník bude propojen s evropskou částí kvalifikace o příští mistrovství světa. K 12 týmům z druhých pozic v klasické kvalifikaci se připojí čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neskončí do druhé příčky. Těchto 16 zemí se pak v play off utká o zbylá čtyři evropská místa na šampionátu v roce 2026.

"Cíl, s kterým jsme sem přišli, je postup na mistrovství světa. A tohle je jedna z možností, jak se dostat do baráže o mistrovství světa. Takže pro nás je každý zápas naprosto klíčový, do každého chceme jít v plné palbě," řekl Hašek.

Kompletní nominace

Brankáři: Matěj Kovář (Bayer 04 Leverkusen), Jakub Markovič (FC Baník Ostrava), Adam Zadražil (FC Hradec Králové)

Obránci: Vladimír Coufal (West Ham United FC), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Girona FC), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha), Martin Vitík (AC Sparta Praha), David Zima (SK Slavia Praha), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha)

Záložníci: Václav Černý (Rangers FC), Lukáš Červ (FC Viktoria Plzeň), Matěj Jurásek (SK Slavia Praha), Lukáš Kalvach (FC Viktoria Plzeň), Alex Král (RCD Espaňol), Ondřej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Provod (SK Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (FC Viktoria Plzeň)

Útočníci: Tomáš Čvančara (Borussia Mönchengladbach), Adam Hložek (TSG 1899 Hoffenheim), Tomáš Chorý (SK Slavia Praha), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)