Livesport Daily RE:ACTION: Sparta má pekelný los, nicméně taky šanci na postup

Nový ročník fotbalové Ligy mistrů, nový hrací model a uprostřed toho všeho pražská Sparta. Pro tým podcastu Livesport Daily ideální příležitost odstartovat nový formát RE:ACTION, ve kterém si bezprostředně po tom, co se ve sportovním prostředí něco zásadního stane, naši moderátoři sednou a téma podrobně proberou. Dnes v plné sestavě: Lukáš Pečeně, Jakub Burian a Jan Denemark. Jak se jim líbí soupeři Sparty a jak vidí její šance v soutěži? To si už teď můžete poslechnout v Livesport Daily RE:ACTION.

Venkovní a domácí zápasy, to možná budou dva úplně odlišné světy. Zatímco na stadionech soupeřů narazí Sparta na velmi těžké váhy, včetně prvního a druhého týmu posledního ročníku Bundesligy a k tomu úřadujícího anglického mistra Manchester City, doma by podle našich moderátorů mohla mít šanci nějaké body posbírat. A to nejen proti Brestu a Salcburku. Velkou zkouškou pro trenéra Larse Friise bude to, jestli dokáže něčím překvapit svého předchůdce v roli kouče Sparty Briana Priskeho.

Během poslechu našeho půlhodinového povídání se dozvíte i první základní informace o soupeřích Sparty. Například to, že klubová strategie Brestu se liší od většiny evropských týmů a že v mnoha ohledech může být tenhle francouzský tým tvrdším oříškem, než se na první pohled zdá.

Livesport Daily RE:ACTION: Sparta má těžký los, ale taky šanci na postup oprava Livesport

V dnešní epizodě Livesport Daily RE:ACTION jsme také probrali:

Jaké šance má Sparta na Letné proti favoritům Atlétiku a Interu?

V čem pro ni nejspíš bude smrtící Leverkusen?

A jak se našim moderátorům líbí nový formát Ligy mistrů?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.