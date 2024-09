Nové Německo bez mistrů světa. Chceme být hladoví po úspěchu, hlásí Füllkrug

Frank Hoermann / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP

Německý národní tým čeká doba renovace. Po domácím evropském šampionátu totiž odešla do "reprezentačního důchodu" řada zkušených hráčů, kteří budou muset být nahrazeni. Útočník Niclas Füllkrug (31) ve středu prohlásil, že by konec bývalých mistrů světa mohl být pro Die Mannschaft výhodou.

Německo se v sobotu v Düsseldorfu utká s Maďarskem. A už u toho nebudou mistři světa z roku 2014 Manuel Neuer, Thomas Müller a Toni Kroos, kteří ukončili reprezentační kariéru. Vedle nich dal od domácího Eura sbohem národnímu dresu také kapitán Ilkay Gündogan.

Novým šéfem kabiny byl v pondělí jmenován Joshua Kimmich a Füllkrug, který ve svých 31 letech nyní patří ke zkušenějším členům nominace, přestože debutoval až v listopadu 2022, uvedl, že národní tým bude výrazně hladovější.

"Přišli jsme o hráče s neuvěřitelným množstvím zkušeností a úspěchů. Jak řekl Joshua, v týmu už nemáme mistry světa. Je to samozřejmě nevýhoda, ale chceme to proměnit ve výhodu. Chceme být týmem, který je možná nezkušený, ale zároveň hladový po úspěchu," uvedla nová akvizice West Hamu.

Füllkrug poznamenal, že tým, který ještě nic nevyhrál, "chce úspěch o trochu víc než tým, který ho už dosáhl". Útočník Hammers poté zdůraznil absenci Müllera a uvedl, že Německu už nyní chybí jedna z nejznámějších osobností na hřišti i mimo něj.

"Když vstoupí do místnosti, jeho přítomnost má skutečné charisma. Od té doby, co odešel, je to samozřejmě už trochu klidnější. Stále nám však chybí," povzdechl si forvard s lehkým úsměvem.

A vzápětí se bývalý kanonýr Dortmundu ohlédl také za prvními týdny v Anglii. "Potřebuji ještě trochu času, abych se usadil. Premier League je fyzicky náročnější a dynamičtější, ale méně taktická než Bundesliga," uzavřel Füllkrug.