V sobotu v Gruzii čeká národní tým první zápas od Eura v Německu, kde český výběr nepostoupil ze základní skupiny. Co v novém cyklu změnit, aby byl tým Ivana Haška úspěšnější? Bývalý ligový obránce Roman Polom (32) stanovil pět pilířů, které by Česko měly dovést k lepším zítřkům. "Ne všechny se ale vyloženě týkají taktiky," upozorňuje bývalý stoper, který byl ve finále Eura do 19 let.

Identita

Na evropském šampionátu Česko vyzkoušelo na tři soupeře ve skupině hned tři různé taktiky. Proti Portugalsku to byl hluboký blok ve formaci 3-5-2. S Gruzií už tým nastoupil mnohem ofenzivněji s klasickými křídly v rozestavení 3-4-3 a na Turky nastoupili Tomáš Souček a spol. v 3-4-1-2, ale brzy vyloučený Antonín Barák české snahy výrazně ovlivnil. Jakou cestou se vydá národní tým po letní pauze, je zatím velkým otazníkem.

Barákovo vyloučení utkání ovlivnilo. Profimedia

Pohled Romana Poloma:

"Mít nastavenou vlastní herní identitu, se mi zdá jako jedna z klíčových věcí obecně. Abychom si jasně řekli, co vlastně chceme hrát a co tedy můžeme od českého týmu i očekávat. Měli bychom si říct, čeho chceme naší hrou dosáhnout. Nekoukat se jen kolem sebe, neměnit formace a nominace hráčů do utkání podle toho, jestli proti nám stojí Gruzie či Portugalsko. Ano, lze lehce upravovat taktiku podle soupeře, ale ne upustit od stylu hry. Naši soupeři nás zas až tolik neřešili a hráli právě to, co je jim vlastní a co je v jejich týmově identitě."

Dosazení vhodných hráčů

Chybí kreativní hráči. Takový byl verdikt trenéra Ivana Haška po evropském šampionátu a potvrdila jej i nezávislá analýza. Ovšem výrazných změn oproti nominaci na Euro se tým nedočkal. Trenéři reagovali na zraněné hráče či Barákův trest. Jen s týmem do 21 let je například slávistická jednička Antonín Kinský.

Pohled Romana Poloma:

"Jestliže trenér uvedl, že cílem je MS 2026, měli bychom si postavit jasnou osu týmu, kterou budeme kosmeticky upravovat a držet se jí. Přiznám se, že nerozumím například nominaci brankářů. Proč v týmu není Antonín Kinský? Oba kluci, kteří jsou na srazu, se mi hodí spíš do role trojky, ale první dva brankáři by podle mě měli být stabilní a měli by si tvořit vazby mezi sebou. Pokud by Matěj Kovář nevypadal dobře, půjde do branky Kinský, protože vypadá dobře. Matěj vedle sebe musí mít rovnocenného parťáka a musí vědět, že za něj může kdykoliv zaskočit.

Co se týká výběru hráčů do pole, mají to trenéři složité v tom, že český fotbal jich moc nevychovává, ale i tak se dají nějací najít. Myslím si však, že kreativní hráči nemohou být svazování systémem, ale naopak potřebují i trochu svobodu. Nemůžeme neustále spoléhat na to, že budeme pasivní a sázet na typologii poctivých a důsledných kluků. Dlouhodobě se tímto stylem nedá uspět. Destrukce a pasivita nemůže vyhrávat nad kreativitou a aktivitou."

Změna mentality

Jak bude Česko vypadat na Euru? Jakým stylem se bude prezentovat? A jakou má kdo pozici? Kolem týmu Ivana Haška panovala spousta otázek, ale odpovědi byly v průběhu jara vyhýbavé, obecné či klouzaly po povrchu.

Pohled Romana Poloma:

"Netýká se to vyloženě taktiky, ale je to pro mě osobně velmi důležitá věc. Přijde mi, že dříve byl národní tým symbol síly. Byl to sebevědomý tým, ze kterého šel respekt. Nad ničím nespekuloval. Jenže v poslední době cítím z reprezentace hodně alibismus. Chybí mi sebevědomé vystupování. Bojíme se projevit. Říct, co chceme. Národní tým si představuji jako silnou, sebevědomou organizaci, která je na sebe náročná. Když tomu tak v reálu opravdu bude, ucítí to i fanoušci a jejich přístup podle toho bude vypadat."

Lepší komunikace

Především neupřímné informování o původu zranění Michala Sadílka během přípravného kempu v Rakousku zanechalo ve veřejném prostoru negativní dojem.

Pohled Romana Poloma:

"Možná jedna z největších slabin současné reprezentace. Věřím, že příchod Tomáše Hübschmana k týmu dost věcí změní a budeme více otevření a transparentní. Lidé se nebudou bát něco sdělit, říct věci tak, jak se mají. A to platí i o sportovní stránce – vše si důkladně vyhodnotit a pojmenovat, co se povedlo a co naopak ne. Mně totiž přijde, že my Češi furt něco skrýváme, ale přitom v poslední době není moc co skrývat."

Odbornost

Jak moc složité je momentálně najít ty pravé odborníky pro národní tým, ukázal zdlouhavý výběr trenéra či posléze obsazení postu sportovního manažera týmu.

Pohled Romana Poloma:

"Kdo chodí sledovat zápasy Sparty či Slavie, musí uznat, že v posledních letech oba kluby udělaly spoustu práce a velký progres. Mohu srovnávat pouze Spartu se Spartou, kterou jsem zažil před 10 lety. Rozdíl je markantní. Způsob, jakým narostl počet odborníků v realizačním týmu, jak moc se věří datům, řeší se sebemenší detaily, je to neuvěřitelná proměna.

Tohle přesně potřebujeme dostat i k reprezentaci. Měli by u ní pracovat ti nejlepší z Česka. Případně i ze zahraničí, což bylo už při přípravě na Euro. Jsem také toho názoru, že národnímu týmu by se lidé měli věnovat na sto procent. Model, kdy asistenti ještě trénují ligové kluby, se mi nelíbí. Mimo srazy se trenéři přece musí vydávat na inspekční cesty, komunikovat s hráči, sledovat soupeře. Reprezentace by měla být pro každého vrcholem."