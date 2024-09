Čeští fotbalisté se v devátém vystoupení pod koučem Ivanem Haškem dočkali prvního soutěžního vítězství (na pátý pokus). Přišlo ve druhém utkání nového ročníku Ligy národů, v rámci jejíž skupiny B1 porazili v pražském Edenu Ukrajinu 3:2. Dva góly vítězů obstaral plzeňský kanonýr Pavel Šulc (23). Národní tým tak alespoň částečně napravil dojem po sobotním debaklu 1:4 v Gruzii a získal první body do tabulky. Ukrajinci zůstali na nule. Ve druhém utkání skupiny vyhrála Gruzie v Albánii 1:0 a je zatím stoprocentní.

Češi nastoupili hned se šesti změnami v základní sestavě oproti nepovedenému duelu v Gruzii. Premiéru v zahajovací jedenáctce si odbyl záložník Lukáš Červ, který dosud za národní tým naskočil do jediného zápasu jako střídající hráč. Trenér Hašek nově nasadil od začátku také obránce Martina Vitíka s Jaroslavem Zeleným, ofenzivní univerzály Šulce s Václavem Černým a do útoku Tomáše Chorého místo nejlepšího střelce z aktuální nominace Patrika Schicka.

A dva z nových hráčů se mu za důvěru odvděčili už po 20 minutách. Černý pozorně sledoval míč v šestnáctce, ten se k němu odrazil a pro jeho střílenou přihrávku před branku si z lůna ukrajinské obrany pro svou premi=érovou reprezentační trefu vyplaval Šulc. Národní tým především díky těmto svým novým křídlům působil živěji. Černý se neustále pokoušel posílat do šestnáctky překvapivé průnikové pasy, ze Šulce sršela energie a chuť.

Ne všechno však bylo pozitivní. Národní tým si kolikrát musel připadat jako na hřišti soupeře, neboť ochozy stadionu v Edenu zaplavily tisíce ukrajinských fanoušků. Těm málem udělal radost Ladislav Krejčí, když zkraje zápasu poslal slabou malou domů přímo do cesty dobíhajícímu Vanatovi, naštěstí pro český tým vpadl do následné střely pohotový Vitík. Další šanci měli hosté v 35. minutě, kdy po rohu hlavičkoval Zabarnyj do břevna. Matěj Kovář si v brance jen oddychl.

O pár okamžiků však už kapituloval, Ukrajinci završili svou zvýšenou snahu vyrovnáním. Šaparenko dostal na pravé straně šestnáctky od Coufala s Černým příliš času a prostoru k centru, poslal na malé vápno milimetrový pas na Vanata, a ten přes Zeleného zakončil souhru spoluhráčů z Dynama Kyjev gólovou hlavičkou. Do kabin přesto šli veselejší Češi. Sérii nadějných pozic ve skrumáži v pokutovém území vyřešil Šulc, jenž si doběhl pro odvrácený míč a pravačkou jej ze vzduchu napálil křížně k tyči.

Tempo domácích pak opadlo, hosté byli dvakrát blízko k vyrovnání. Vanat se podruhé v zápase trhl Zelenému, zblízka však na zadní tyči napálil propadlý míč těsně vedle. Pak si Mudryk pohrál s Vitíkem, jenže se při kličce dostal do úhlu a svou střelu mezi tyče nedostal. Klid následně nepřinesla ani penalta za ruku jednoho z Ukrajinců, z níž kapitán Tomáš Souček zvýšil na 3:1.

Dvoubrankový náskok totiž vydržel Čechům jen čtyři minuty. Pak znovu soupeř udeřil ze vzduchu. Postarali se o to střídající hráči: Cyhankov nacentroval napříč celým pokutovým územím, Sudakov byl rychlejší než Coufal a zblízka poslal míč hlavou do sítě. Ukrajinci výrazně zrychlili hru, domácí jim velmi často nestačili. Nejblíž k vyrovnání měl znovu Sudakov, jeho ránu ovšem Kovář v pádu bravurně vyrazil. A Haškův soubor si došel pro vydřený úspěch, jenž částečně otupí ostří kritiky.