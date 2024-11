Postup? Máme to ve svých rukách, těší Šulce před Albánií. Kvůli Provodovi musel běhat kolem baráku

I když plzeňský fotbalista Pavel Šulc (23) patří ve většině zápasů herně stále k nejlepším, na gól čeká od konce září už měsíc a půl. Ofenzivní univerzál věří, že si branku schoval do sobotního klíčového utkání české reprezentace v Lize národů v Albánii. Šulc připustil, že na sobě už chvílemi pociťuje mimořádně náročný program podzimní části sezony. Řekl to na tiskové konferenci v Praze, kde se s národním mužstvem chystá na vyvrcholení Ligy národů.

Šulc dal naposledy gól 26. září v Evropské lize při remíze Plzně 3:3 ve Frankfurtu, od té doby si připsal dvě asistence. "Hraju teď trochu jinou pozici, než jsem hrál v minulé sezoně i v prvních zápasech této sezony. To jsem hrál vyloženě útočníka, teď hraju osmičku, střeďáka box to box. Nedostávám se úplně tolik do šancí, ale dělám vše pro to, abychom v Plzni byli úspěšní jako tým," uvedl Šulc.

"Řekl bych, že se mi to daří. Byť nedávám tolik gólů a nemám tolik asistencí, řekl bych, že výkony jsou lepší, než třeba byly v minulé sezoně, kdy jsem gólů dával víc. Teď naposledy s Bohemkou jsem se dostal do pár situací, že jsem to mohl vzít na sebe. Věřím tomu, že jsem si to schoval na sobotu do Albánie," doplnil s 18 góly druhý nejlepší střelec minulé ligové sezony.

Tabulka. Livesport

V dosavadním průběhu sezony patří k nejvytíženějším českým hráčům. Oproti minulým ročníkům v už tak nabitém programu přibyly kvůli novému formátu evropských pohárů další zápasy. "Náročné je to hodně. Mám za sebou už přes 20 zápasů. I mentálně je to těžké, ale zvládat se to nějak dá. Jsme profíci a musíme si s tím poradit," řekl Šulc.

"Sám na sobě cítím, že když odehraju ve čtvrtek zápas v pohárech a pak jdu v neděli do ligového zápasu, chybí mi třeba v některých situacích krok nebo půlkrok. Není to tak, že bych se na to vykašlal nebo že bych nebyl správně nastavený. Chci vždy hrát na 100 procent, ale někdy nemám tolik síly," doplnil.

Chemie s Provodem

V minulém týdnu pomohl Plzni asistencí k nečekanému vítězství 2:1 v Evropské lize nad Realem Sociedad. Španělský celek pak o víkendu v domácí soutěži překvapivě porazil 1:0 lídra tabulky Barcelonu. "S klukama jsme si dělali srandu, že jsme lepší než Barcelona. I když to tak asi není," podotkl Šulc s úsměvem.

I když do reprezentačního "áčka" poprvé nakoukl teprve letos v březnu, už patří mezi klíčové hráče. V září při vítězství 3:2 nad Ukrajinou dvakrát skóroval a v obou říjnových zápasech nechyběl v základní sestavě. "Jsem rád, jak to je teď, moc si toho vážím. Dělám vše pro to, aby mi forma zůstala, aby se mi dařilo. Ale může se to zase vše hodně rychle změnit a otočit zpátky. Takže se snažím dělat vše pro to, aby se to nestalo," řekl Šulc.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

V reprezentaci mu v posledních zápasech klape spolupráce se záložníkem Slavie Lukášem Provodem, který je rovněž odchovancem Plzně. "Známe se dlouho. Pamatuji si, když mě porážel ve FIFA, když mi bylo asi 10 nebo 12 let. Pak jsem musel běhat kolečka kolem baráku," vzpomínal s úsměvem Šulc. "Obdivuju hráče, kteří jsou schopni se po vážném zranění dostat zpět do formy. A Provi se dostal do ještě lepší, než byl předtím," ocenil Šulc Provodův návrat.

Věří, že s národním týmem zvládne v nadcházejících závěrečných zápasech Ligy národů v Albánii a s Gruzií udržet první místo ve skupině a postoupit do elitní divize A. Český celek může slavit už v sobotu, pokud zvítězí v Tiraně a Ukrajina zároveň vyhraje v Gruzii.

"Vždy se hraje líp, když to stojí na nás. Věřím, že to v sobotu zvládneme a dopadne to nejlíp, jak může. Nejsem vědma, takže nevím, jak skončí druhý zápas. Ale hlavní je, že to máme ve svých rukách," řekl Šulc.

Pavel Šulc a jeho statistiky. Livesport

Před rokem v evropské kvalifikaci ještě za předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého česká reprezentace utrpěla v Tiraně debakl 0:3, letos v říjnu doma ale Albánii po dominantním výkonu porazila 2:0.

"Nebudeme chtít nic měnit. Budeme je presovat a hrát stejným stylem, jako jsme hráli tady. Musíme podat stejné individuální výkony, jako jsme podali tady na Letné," prohlásil Šulc.

"Když Suk (kapitán Tomáš Souček) pohlídá (záložníka Interu Milán) Asllaniho tak, jak ho pohlídal tady, bude to dobré. On byl pak od 50. minuty nervózní, že za ním běhá dvoumetrový frajer a on nemá balon. Musíme si pohlídat jejich individuality," dodal hráč s osmi starty za reprezentační "áčko".