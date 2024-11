Dva nastoupili do posledního zápasu v základní sestavě a třetí by byl první volbou při hledání náhrady. Jenže Ladislav Krejčí, Martin Vitík i David Zima nejsou reprezentaci na poslední sraz roku k dispozici. Jak je trenér Ivan Hašek nahradí? A je dobře, že opomenul ověřené varianty z minulosti?

Proti Albánii nastoupili ve stoperské dvojici Tomáš Holeš a Martin Vitík. O pár dní později s Ukrajinou nahradil zraněného Holeše Ladislav Krejčí, který předtím stál kvůli žlutým kartám.

Pokud však měly oba zápasy něco společného, byl to především návrat ke čtyřčlenné obraně a od hráčů v defenzivě jistější výkon, než který byl k vidění v předchozích duelech.

Jenže v klíčových zápasech o první místo si musí Ivan Hašek poradit pouze s Holešem. K němu se bude hledat znovu nový stoper. "Je to problém, protože konečně se zdálo, že jsme našli ideální složení. Vykrystalizovali stopeři, kteří si mezi sebou rozumí, měli chemii," konstatuje bývalý mládežnický reprezentant Roman Polom.

Šance pro Jemelku?

Nepochybuje však o tom, že by měla absence tria obránců výrazně ovlivnit výsledky ve zbylých dvou zápasech. Jako jasného parťáka k Holešovi vidí Václava Jemelku, který si za národní tým naposledy zahrál v březnu 2023 při bezbrankové remíze v Moldavsku.

V Plzni však stabilně nastupuje v základní sestavě, patří mezi nejvytíženější hráče Miroslava Koubka a navíc se jedná o levonohého stopera, tudíž se jeví jako rozumná volba. V Chance Lize patří k nejlepším stoperům a je cenný především za úspěšnost ve vzdušných soubojích i při rozehrávce.

"Vše tomu nahrává. Do rozehrávky se jeho levá noha bude určitě hodit. Podle mého názoru půjde trenér tímto směrem a ukáže na Vaška. Kraje jsou pak jasné – Vladimír Coufal a Jan Bořil," myslí si Polom.

Dodatečně povolaným stoperem byl Patrizio Stronati z maďarského Puskáse, což vyvolalo mezi fanoušky překvapení. V pátek na tiskové konferenci totiž trenér Hašek uvedl, že realizační tým byl na inspekci v Řecku za obránce Jakubem Brabcem, který nebyl v národním týmu od kauzy v olomouckém baru.

A před pár týdny v rozhovoru pro Sport.cz uvedl, že zájem reprezentovat stále má. "Musí ale odpovědět trenér, proč v nároďáku nejsem. Nebo říct, co mám dělat jinak, abych se do reprezentace dostal. Zřejmě se v Česku bere, že jsem v Arisu uklizený, a nikdo se po mně neptá," pronesl Brabec na téma národního týmu.

Český obránce působí v Arisu Soluň už od léta 2021. Momentálně vede klub, kde hrají i Vladimír Darida a Martin Frýdek, řeckou nejvyšší soutěž společně s AEK a Olympiakosem.

"Jakub je v širší nominaci mezi náhradníky. Byli jsme tam s asistentem za ním, komunikovali jsme s ním. Kdyby někdo z nominace vypadl, může tam Brabec ještě být," mlžil Hašek při nominační tiskové konferenci.

O pár dní později se však na Brabce či Tomáše Kalase, který figuroval také v seznamu náhradníků a nyní obléka dres Schalke ve druhé německé lize, nedostalo. Stopeři, kteří v českém dresu odehráli přes 30 zápasů (Brabec 41) a podíleli se na postupu na Euro 2021, si musí na další šanci počkat. Pokud tedy vůbec přijde.

"Podle mě tím trenér jasně ukázal, že už bude koukat jen směrem dopředu. Kluci jako Kuba či Tomáš už budou mít těžké se do reprezentace vrátit," míní Polom, který oba stopery velmi dobře zná z výběrů do 19 let, kdy společně pro Česko získali stříbné medaile na Euru v roce 2011.

Polom směrem k Brabcovi. Livesport / Profimedia

"Kubovi určitě uškodila kauza z Olomouce. Asi tam z počátku byla i určitá nedůvěra. Trenéři toho využili a chtějí spíš mladší a hladovější hráče," zamýšlí se Polom nad důvody, proč zůstali Brabec s Kaladem opomenuti. "Tomáš je výborný fotbalista, ale jeho kariéra už má také spíš sestupnou tendenci," dodal.

Do budoucna vidí potenciál v hráčích, kteří odehráli poslední reprezentační zápasy. "Holeš, Krejčí, Zima, Vitík bude čtyřka, na které to bude stát. Pokud začne hrát Hranáč, určitě se k nim přidá," uzavřel Polom